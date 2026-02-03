逾3成上班族暴露職場二手菸 尾牙旺季到！呼籲企業4步驟舉辦「無菸尾牙」

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

根據國健署資料顯示，國內成人吸菸率已降至12.8％，但是職場二手菸暴露率仍高達30.3％，3成以上的上班族健康都受菸害威脅。目前正是尾牙旺季，國健署呼籲，應推動「無菸尾牙」，拒絕紙菸、電子煙、加熱菸等菸品，並落實《菸害防制法》室內禁菸規定、善用多元戒菸服務，共同打造健康的無菸職場環境。

成人吸菸率下降 但職場二手菸暴露仍高達30.3％

國健署113年國人吸菸行為調查發現，18歲以上成人吸菸率已降到12.8％，較111年下降1.2個百分點，代表民眾整體吸菸情形正在持續改善，但是吸菸率下降的同時，職場二手菸暴露卻依然很高。

國健署表示，經過調查發現，18歲以上室內工作者的職場二手菸暴露率竟然仍有30.3％，也就是說平均每10位上班族，就有約3人暴露於二手菸的職場環境，這也顯示國內勞工的健康仍然持續受到菸害威脅。

為何要重視職場二手菸暴露？ 職場二手菸會造成哪些影響？

由於上班族每天有將近三分之一的時間都在工作，職場環境已是相當重要的生活場域之一，因此職場二手菸暴露風險不容忽視。國健署強調，二手菸中含有上百種有害物質、致癌物，即便接觸時間再短，都會增加罹患心血管、肺癌、呼吸道等疾病風險，此外二手菸會殘留於衣物、頭髮、牆面、桌椅上，形成看不見的「三手菸」，持續對同事的健康造成威脅，甚至帶回家中影響家人健康。





而且世界衛生組織（WHO）指出，每年全球約有數百萬人死於菸害，其中包含了暴露在二手菸中的非吸菸者，這代表二手菸暴露還有可能提高死亡風險，菸害不只會傷害吸菸者本身，更會危及周遭親友的健康。

參加尾牙別違規犯法 可從4部分著手規劃「無菸尾牙」

現在正是尾牙旺季，許多公司會在餐廳、宴會廳等舉辦尾牙活動，國健署提醒，依《菸害防制法》規定，所有室內工作場所及多數室內公共場所皆為全面禁菸場所，包括室內宴會廳，以及公司辦公室、會議室、員工餐廳等，而且場所負責人及管理人有義務主動勸導、制止吸菸行為，並落實張貼禁菸標示及相關管理措施，若未確實執行，將依法受罰。





另外，為了讓員工在尾牙盡情同歡、遠離菸害，國健署呼籲，雇主與人資、職安單位應從以下幾點著手，主動規劃「無菸尾牙」：





事前宣導，清楚告知無菸規範：在尾牙邀請函、內部公告中明確說明「尾牙全程室內禁菸」，提醒員工與受邀貴賓尊重職場禁菸政策，避免在會場內、包廂或走道吸菸。 不提供菸品、不以菸品作為禮品或獎項：尾牙摸彩或伴手禮避免有紙菸、加熱菸或任何菸品相關商品，改以健康、實用、具運動或保健概念的獎品來表達對員工的謝意，同時傳遞企業重視健康、支持無菸職場的理念。 將無菸政策納入職場健康促進：雇主可利用適當場合向員工說明職場禁菸政策與相關規定，把「無菸職場」納入企業文化的一部分，提升整體職場健康與生產力。 尾牙場合也別碰電子煙與加熱菸：《菸害防制法》新制已全面禁止電子煙及嚴格管制加熱菸，不論是在平日的辦公室、公司尾牙或員工旅遊，只要是在禁菸場所，使用電子煙或加熱菸，都有觸法風險。

新年新希望設立戒菸新願望 共同打造無菸職場環境

而新的一年也是設定「戒菸新願望」的最佳時機！國健署建議，民眾可撥打免付費戒菸專線 0800-636363，或至全國近2,700家戒菸服務合約醫療院所與社區藥局接受免費戒菸諮詢與協助，透過專業戒菸服務，提高戒菸成功率。





國健署署長沈靜芬也呼籲，全國企業與上班族應一起在新年行動起來，讓員工在沒有菸霧干擾的環境中安心工作、開心聚會，也避免將菸害帶回家，共同守護家人健康。





KingNet國家網路醫藥提醒您：吸菸有害健康！



