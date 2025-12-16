逾3成糖友視力惡化影響日常 學會籲每年眼底檢查

（中央社記者陳婕翎台北16日電）糖尿病是視力小偷，據衛福部統計，台灣糖尿病患者接受眼底檢查比例不足5成，預估33%糖友視力惡化對日常造成中至重度困擾，恐影響工作年齡族群，學會呼籲每年主動眼底檢查。

根據中華民國糖尿病衛教學會資料顯示，台灣糖尿病患者人數累積達約245萬人，並以每年18萬人的增幅上升，幾乎是每11名成人就有1人罹病，糖尿病患者照護成不容忽視的挑戰。除腎病與心血管疾病等常見併發症外，糖尿病患者更要當心可能導致失明的糖尿病黃斑部水腫。

「糖尿病黃斑部水腫」是造成中壯年族群失明的主要原因之一，中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅今天透過新聞稿指出，高血糖會損害眼內微血管，造成視網膜缺氧，釋放血管內皮生長因子與發炎因子，以生成新生血管來供應氧氣。

但新生血管結構脆弱，容易滲漏或出血，引發糖尿病黃斑部水腫，影響視力。長安醫院眼科主任郭鐘元表示，近年糖尿病患者出現黃斑部水腫的年齡有下降趨勢，主因是高糖與高精緻碳水化合物的飲食型態、久坐不動的生活習慣，及基因遺傳等因素，提高了黃斑部水腫的風險。

根據最新亞太視力健康調查數據顯示，近2/3糖尿病患者面臨視力受損問題，更有超過33%視力惡化已對日常生活造成影響。令人擔憂的是，多數糖尿病患者未遵循年度眼科檢查建議。郭鐘元提醒，若未積極治療，恐導致永久視力受損，成為勞動力人口失明主因。

郭鐘元表示，若感覺視力模糊、夜間看不清，或是視野中出現飛蚊或黑點，都可能是糖尿病視網膜病變的早期警訊，患者應立即就醫，尋求專業診斷與介入治療。依據中華民國糖尿病學會照護指引，糖友每年應至少進行一次眼底檢查，及早發現病變並介入治療。（編輯：李亨山）1141216