逾3.3億元下崙大排治理啟動 張麗善：守護沿海居民安全

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】為改善口湖鄉下崙地區長年在大潮與豪雨期間排水受阻、易淹水的問題，雲林縣政府推動「口湖鄉下崙大排抽水站治理工程」，29日上午舉行祈福動土典禮，由縣長張麗善率同水利處、中央單位及地方民意代表共同啟動工程。全案總經費逾新台幣3.3億元，預計於116年底完工，完工後可大幅提升排水效能，強化沿海聚落防洪安全。

雲縣斥資逾3.3億啟動口湖鄉下崙大排抽水站治理工程，29日上午舉行祈福動土典禮。（圖／記者蘇榮泉攝）

縣長張麗善表示，口湖鄉位處雲林沿海低窪地區，長期面臨地層下陷與氣候變遷帶來的雙重挑戰，治水工程刻不容緩。下崙大排抽水站為縣府整體水患治理的重要一環，感謝經濟部水利署持續挹注經費與技術支援，以及立法委員、地方議員與基層團隊共同努力，促成工程順利推動，展現中央與地方攜手合作的成果。

口湖鄉下崙大排抽水站治理工程，由縣長張麗善等共同動土。（圖／記者蘇榮泉攝）

張麗善指出，近年多次颱風及強降雨事件，造成下崙及周邊地區農田與聚落淹水，影響居民生活與農業生產，傳統排水設施已難以因應極端氣候。本工程將新建一座設計容量達20立方公尺／秒的抽水站，即使在防潮閘門關閉狀態下，仍可持續抽排積水，從根本改善長期水患問題，守護居民生命與財產安全。

口湖鄉下崙大排抽水站治理工程治理計畫包含新建抽水站、入流設施、大門及前池與魚塭側護岸，並設置多型式擋土牆與圍籬欄杆等。（圖／記者蘇榮泉攝）

縣議員黃文祥表示，下崙大排位於出海口匯流處，過去每逢豪雨或大潮，常出現短時間內大面積淹水情形，居民長期承受不安。此次工程正式動工，象徵地方防洪建設邁出關鍵一步，對提升生活安全具有重要意義。

工程內容包含新建抽水站、入流設施、大門及前池與魚塭側護岸，並設置多型式擋土牆與圍籬欄杆，強化結構穩定與安全防護。（圖／記者蘇榮泉攝）

水利處長許宏博說明，下崙大排抽水站治理工程位於下崙大排出海口匯流區，工程內容包含新建抽水站、入流設施、大門及前池與魚塭側護岸，並設置多型式擋土牆與圍籬欄杆，強化結構穩定與安全防護，同時改善周邊道路與地坪，利於後續維護管理。工程總經費約3億3,149萬元，工期為540日曆天。

29日上午舉行祈福動土典禮，由縣長張麗善率同水利處、中央單位及地方民意代表等祈求工程順利完工。（圖／記者蘇榮泉攝）

許宏博指出，面對極端氣候已成常態，縣府將持續推動防洪治理，提升整體防災韌性，在確保居民安全的同時，兼顧農業發展與環境永續，打造更安全宜居的雲林沿海家園。

