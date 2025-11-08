逾30億噸鐵礦啟動 專家曝：中國未來將主導市場

歷經三十年未開發的西芒杜鐵礦，上月正式啟用全新鐵路，礦石預計年底前運抵中國鋼鐵廠。（示意圖／翻攝自Pexels）





西芒杜（Simandou）鐵礦位於幾內亞南部高地，是一個高品位的大型鐵礦床，也是全球最大的未開發鐵礦，估計儲量至少達30億噸。近三十年來，礦床一直未被開發，但上個月，全新鐵路已啟用，將礦石運送至專門建造的港口，預計年底前送往中國鋼鐵廠。

根據外媒《Mining.com》報導，地質學家西迪基·科內（Sidiki Koné）於1998年為僱主力拓集團（Rio Tinto Group）進行地圖繪製與鑽探工作。當時，力拓剛確認西芒杜蘊藏大量鐵礦。據悉，此礦床位於世界生物多樣性最豐富的生態系統之一，最早於1950年代在幾內亞仍是法國殖民地時被探索，最終證實是全球最大鐵礦之一。

科內回憶，遙遠的鐵礦山區令人望而卻步，再加上軍事政變、貪腐醜聞及企業內幕，使西芒杜的寶貴礦藏幾乎三十年未被開發。但隨著新鐵路建成，礦石將順利運至港口，年底前將送往中國鋼鐵廠。

西芒杜的規模驚人，力拓計劃先從長約8公里的山脊開採礦石，其鐵含量位居世界前列，之後再開發第二個礦區。這個價值230億美元的項目是非洲歷來最大礦業計劃，預計將使幾內亞成為非洲第二大礦產出口國。

此消息也令全球鐵礦市場屏息以待，因西芒杜的礦量與礦質極高，其投產將進一步改變市場格局。儘管力拓曾擁有整個礦床的權利，但如今僅持有四分之一股份，是西方唯一代表，其餘股權多由中國企業掌控，甚至力拓最大股東也是在西芒杜的中國合資夥伴「中國鋁業（Chinalco）」。

而新供應的湧入將使北京更有能力控制鐵礦價格，降低對外國礦業巨頭的依賴，並進一步鞏固其在非洲從銅、鈷到鋰的資源開採與精煉優勢。Panmure Liberum商品策略主管湯姆·普賴斯（Tom Price）指出：「中國從未對海運鐵礦擁有如此定價能力，預計未來將主導市場。」

