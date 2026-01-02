逾30勞團赴立院抗議 籲勞退雇主提撥升至9%

2026年第一個開工日，全台30多個勞工團體代表，2日上午聚集在立法院群賢樓門口，呼籲朝野立院黨團盡速修法，改善勞工的退休制度。

例如勞退新制上路20年來，雇主每月提撥勞工月工資比率始終維持在6%，換算下來，勞工退休後，全年平均月領才6千多元，根本不足以支付現在台灣社會的生活成本。

台灣工人鬥陣總工會理事長何政家表示，「政府對於我們提高雇主提撥率的訴求，也遲遲未見任何回應，讓780多萬適用勞退新制的勞工，退休金整整短少了不止一倍以上，這樣合理嗎？」

另外，在勞保最高投保薪資上限部分，勞工投保級距4萬5800元上限，已經超過9年未調整，連帶影響例如生育、傷病、失能、老年及死亡等給付金額，預估約有280萬多名勞工被迫高薪低報，犧牲勞工權益。

桃園市產業總工會理事長施淑華指出，「希望在這個投保的上限，再增加1900元，直到4萬7700元，有這（4萬7700元）5年，每個月多了這個884元。」

勞工團體呼籲政府應儘快修法，將勞退新制雇主提撥比率先提高到9%，然後每5年增加3%，最高到15%；也希望將勞保最高投保薪資上限提高到4萬7700元，並且每3年檢討、調高投保薪資上限。如果相關訴求未獲政府善意回應，將在年底九合一選舉前，召集更多勞工，進行更大規模的陳抗。