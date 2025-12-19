逾30萬青年受惠！成人預防保健下修至30歲

▲衛福部國民健康署表示，成人預防保健服務已由40歲下修至30歲。（示意圖／取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 許多年輕人健康風險自覺度偏低，但調查顯示，30至39歲國人中已有18.7%高血脂、9.7%高血壓、2.5%高血糖，三高呈現年輕化趨勢。衛福部國民健康署表示，成人預防保健服務已由40歲下修至30歲，呼籲民眾「三十而立、立健康」，善用成人預防保健服務定期掌握自身健康數值，提早預防，以有效降低未來醫療負擔。

強化早期發現與風險分層 30–39歲已逾30萬人受惠

依據113年十大死因統計，三高（高血脂、高血壓、高血糖）慢性病占十大死因的50%。2019–2023年國民營養健康調查顯示，30歲以上國人三高盛行率於30至39歲人口有高血脂占18.7%、高血壓9.7%及高血糖2.5%，並隨年齡增加而上升。多數年輕族群自覺風險偏低、症狀不明顯，易錯失早期介入契機。過去40歲才開始提供成人預防保健服務服務，已不足以因應現代生活型態與慢性疾病年輕化的挑戰。

▲國民健康署提供之免費成人預防保健服務，除原有的三高與代謝症候群風險檢查外，亦包含B、C型肝炎。凡民國75年（含）以前出生至79歲的民眾，可享有終身一次免費篩檢。（圖／國健署）

國民健康署沈靜芬署長表示，成人預防保健服務從114年1月1日起將年齡下修至30歲，希望國人從30歲開始，就把健康當作最重要的投資，提早預防，才能減少未來的醫療負擔。成人預防保健服務不只是檢查，更是一套完整的健康促進策略，新制的推動，讓更多年輕族群能及早接受檢查，建立健康意識，並透過專業醫療建議調整生活習慣。

統計至今（114）年11月，已有逾30萬名30至39歲民眾使用人生首次成人預防保健服務。醫療院所協助民眾透過早期風險辨識、健康行為介入及必要轉介，形塑「早期發現→飲食、運動調整或體重管理等介入→降低未來疾病負擔」的流程，避免篩檢僅停留於數據了解，並協助民眾採取具體改善策略，降低長期罹病風險。

依年齡分級提供最適頻率 檢查與諮詢連結行為改善

成人預防保健服務提供的頻率，依不同年齡層與健康風險而設計，目前提供30至39歲民眾每5年一次、40至64歲民眾每3年一次，65歲以上民眾每年一次篩檢。服務內容包括健康行為調查、身體檢查、抽血檢查、尿液檢查、衛教諮詢等，可有效針對國人常見六項問題（血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及身體質量指數）及早介入。為使健康檢查服務更具效益，114年起衛教諮詢的部分更增加慢性疾病風險評估、腎病期別提示、提供每週運動150分鐘、健康餐盤均衡飲食等衛教資訊，以提升民眾健康識能。

沈靜芬署長表示，成人預防保健服務不是有症狀才需要，而是預防三高的重要關鍵。」她提醒，定期檢查能讓民眾更了解自身狀況，及早發現潛在風險，並透過醫療與生活管理，維持最佳健康狀態。慢性病多半在早期缺乏症狀，定期檢查可協助民眾建立個人基線值並了解變化趨勢，有助及早發現異常並與醫療人員討論後續處置。國民健康署呼籲30歲以上民眾定期接受成人預防保健服務，並從日常生活著手預防，如規律運動及戒菸，啟動長期健康管理、降低三高風險。

全國目前已有7千家醫療院所可提供成人預防保健服務，民眾可以上網查詢及預約，詳情請查詢國民健康署「健康九九+」成人預防保健880方案懶人包。

