逾300位學者、律師連署力挺憲法法庭！籲大眾理性討論走出憲政民主困局

憲法法庭停擺將近一年，上週五（12/19）作出今年第1號憲判，由5位大法官將去年12月三讀通過的《憲法訴訟法》修法宣告違憲，國民黨團隨即痛批憲法法庭「枉法裁判」，預計今（22日）向北檢、北院告發5位大法官濫權瀆職。對此，台灣經濟民主連合、台灣公民陣線等民團發起連署力挺憲法法庭「自救」的憲判，迄今已有超過300位學者專家、律師響應，並呼籲大眾堅定支持透過判決依法論法的大法官們，透過理性、持續的公共討論，讓台灣能走出憲政民主的困局。

台灣經濟民主連合21日在臉書發布「公民社會、學界與法界力挺114年憲判字第1號判決的共同聲明」，並發起學界、法界連署，包括台大講座教授王泰升、台大法學院教授林鈺雄、孫迺翊、張文貞、薛智仁、謝煜偉，政大法學院教授林佳和、東吳大學法律學系特聘教授張嘉尹等超過300名學者、中研院研究員、律師及20多個公民團體都參與連署力挺，名單持續增加中。

聲明中指出，114年憲判字第1號判決讓因2024年12月20日立法院惡修憲訴法而癱瘓的憲法法庭復活，癱瘓日數計時器停止在328天。身為關心台灣憲政民主發展的一份子，我們堅定支持這份判決，因為這是我們面對台灣的憲政爭議，包括基本權保障跟權力分立的種種難題之解決，總算踏出泥淖，使憲政民主回歸正軌的第一步。

聲明並表示，在過去一年中，行政權與立法權的衝突日益加劇，面對不少牽涉權力分立相關爭議的法案，扮演中立仲裁者的大法官卻無法進行裁決，司法權失去制衡行政與立法的功能。再者，以未成年性犯罪被害人訴訟權保障不足為例，牽涉人民基本權利保障的大量案件無法被審理，也使憲法基本權利保障的理想被架空。因此，我們肯定五位大法官的判決，回復憲法法庭解決爭議、保障基本人權的功能。

聲明強調，更重要的是，大法官在這次的判決中，適用「程序重大明顯瑕疵」的標準，指出立法院的法案制訂違反公開透明與討論原則時，將被宣告違憲無效。這促使立法者未來必須避免濫用多數暴力，使立法程序回到公眾充分知情、溝通與充分審議的正軌。同時，本判決也透過權力分立原則與憲法所賦予的程序自主權，確立大法官僅受合憲憲訴法拘束的原則，劃出司法權與立法權間的分際，確保憲法法庭受立法院癱瘓的困境不再發生。我們肯定本判決的這些努力，使我們可期待更健全的憲政民主運作。

聲明並指出，對於三位大法官透過審判外的期刊投書，從法學論理上對本判決提出之批評，民團及學者們表示「尊重」，但也想表達：作成此次判決的憲法法庭絕非「未合法組成」。過去一年，三位大法官長期缺席評議會議，並選擇透過「職務外」行為發表公開聲明的狀況，已使社會大眾對憲法法庭之信賴造成傷害。而此狀況，也應視同三位自行迴避。

聲明強調，因此，本案大法官的現有總額應為五人，舊法2/3評議門檻應為四人，五位大法官自得依憲訴法第30條第1項進行合法審判，因而114年憲判字第 1 號判決為合憲之有效判決。民團及學者深信三位大法官同樣對憲政民主的發展懷抱深刻的關懷，但仍須強調：任何關於本案審判庭合法性跟判決有效性的公共討論，無法漠視三位已構成迴避的狀況，以及五位大法官組成憲法法庭應屬合法之現實。

聲明指出：「我們想提出沈重的呼籲：即使憲法法庭重新運作，但無可迴避的現況是憲法法庭已在這次憲訴法修惡的憲法裁判中，成為前所未見的分裂法庭（divided court）。同時，我們也必須嚴肅地面對，分裂法庭可能源自台灣陷入分裂社會的現況。」對此，民團及學者呼籲關心台灣自由民主憲政的朋友們，正視彼此觀點的分歧，持續秉持憲政理念進行溝通與辯論。

同時，聲明也喊話，當政治人物或媒體藉由為大法官們貼上政治色彩的標籤，來對司法發動攻擊時，所有朋友們能夠不隨威權民粹起舞而堅持理性對話，並堅定支持透過判決依法論法的大法官們，「這是關鍵的憲法時刻，我們誠摯期盼持續的公共討論，讓我們走出憲政民主的困局，共同追尋自由民主憲政的最大公約數。」

