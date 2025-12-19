逾300公斤毒品丟包海上遭判9年 毒販逃亡多年落網

南部中心／綜合報導

屏東一名男子，四年前涉嫌透過膠筏，在岸邊企圖接駁走私三百多公斤、市值高達8億元的愷他命，當時為了躲避查緝，刻意丟包海上，事後遭到屏東地院判刑9年，但他卻躲起來遭到通緝，警方在今年十月，順利逮人，被逮到時，他還躺在床上滑手機，根本渾然不知警察就在他身邊。

逾300公斤毒品丟包海上！ 屏東毒販逃亡多年落網

警方在民宿攻堅逮捕潘姓通緝犯。（圖／翻攝畫面）

大批員警，靜悄悄地來到民宿房門口待命，逮到機會，小心翼翼進到裡面，就看到潘姓通緝犯還躺在床上划手機、看短影音，還沒回過神，優勢警力就迅速將人壓制。

潘姓通緝犯涉嫌在4年前，接駁運送市值8億的愷他命，更一度丟包海中。（圖／民視新聞）

滿桌的茶葉包，裡面全都是被警方查扣的毒品愷他命，這名潘姓男子在4年前，涉嫌串聯多名同夥，在屏東沿海用膠筏的方式接駁，運送市值高達8億、共384公斤的愷他命上岸，但早就被檢警鎖定行蹤，就怕被逮，刻意海上丟包，最後專案小組只能在岸邊辛苦打撈，才將這些毒品查緝到案，刑事局南打偵五隊長陳建仁指出，「涉及運輸第三級毒品愷他命384公斤，以及持有改造槍枝等案，經屏東地方法院判刑後，因拒不入監服刑，遭屏東地檢署發布通緝在案。」

潘姓通緝犯涉嫌在4年前，接駁運送市值8億的愷他命，更一度丟包海中。（圖／民視新聞）

潘姓嫌犯事後因運毒、持有改造槍枝等罪，遭到屏東地院判刑9年，但他卻遲遲不到案，更在這段期間涉及別起詐騙案遭到通緝，警方組成專案小組今年10月才終於順利將人逮捕歸案，刑事局南打偵五隊長陳建仁表示，「潘嫌警覺性極高，出入皆由友人載送，經常更換藏匿處所躲避查緝，10月間持搜索票在屏東縣恆春鎮，某旅社內攻堅拘捕潘嫌到案。」不但經常變換住處，還刻意找友人接駁，為的就是要躲避查緝，但最終仍得進到牢裡蹲。

