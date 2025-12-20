逾300坪建案 強制裝光電 年增66萬瓩 可供20萬家戶

政府力推光電，明定新建建築物面積達1000平方公尺（約300坪）以上者，每20平方公尺即應設置1瓩的太陽光電發電設備。（本報資料照片）

政府力推光電，未來建築物也要配合設置相關設備。內政部、經濟部19日公告「建築物設置太陽光電發電設備標準」，明定新建建築物建築面積達1000平方公尺（約300坪）以上者，每20平方公尺即應設置1瓩的太陽光電發電設備。內政部預估，每年可增加66萬瓩裝置容量，最大相當於20萬戶家庭用電。

內政部今年2月預告「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案，並於本月19日正式公告，適用建築物範圍為A類、B類、C類、D類、F類、G類及H類等建築物，即公共集會類、商業類、工業及倉儲業、休閒及文教類、衛生福利及更生類、辦公及服務類、住宿類等7等建築用途型態。

標準明定，建築物只要符合，新建建築物建築面積達1000平方公尺以上、建築物增建時增加的建築面積達1000平方公尺以上、建築物改建時變更屋頂的面積達1000平方公尺以上其中之一種情形，起造人應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備，以每20平方公尺應設置1瓩為基準。

對於部分受光條件不足的建築物，明定經中央主管機關指定的評定專業機構評定其模擬發電量，每瓩全年發電量未達建築物所在地區的基準，並出具發電量模擬評定報告書者，得免設置太陽光電發電設備。

其中，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣為543度；台東縣為579度；其他縣市為625度。

標準也要求電路設計須具備「獨立運作」功能，明定太陽光電發電設備電路設計，應於輸配電網未能供電時，與輸配電網隔離後，仍得提供太陽光電電力予建築物使用。