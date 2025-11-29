逾3000萬用戶個資外流 台灣酷澎曝調查結果

▲韓國電商酷澎（Coupang）在韓國有3370萬個帳號個資外流，酷澎台灣則表示，目前沒有證據顯示酷澎台灣的消費者資料外洩。（圖／翻攝自酷澎臉書）

[NOWnews今日新聞] 韓國酷澎（Coupang）傳出個資外洩，根據韓聯社報導，韓國酷澎今（29）日宣佈，確認共有3370萬個帳號的個資外流，而。酷澎台灣表示，目前沒有證據顯示酷澎台灣的消費者資料外洩，將持續調查此事件，並與頂尖獨立資安公司的專家進行合作。

酷澎台灣今日發布聲明表示，根據目前的調查結果，沒有證據顯示Coupang酷澎台灣的消費者資料外洩。我們持續調查此事件，並與頂尖獨立資安公司的專家進行合作。

廣告 廣告

在韓國，調查顯示客戶帳號遭外洩的規模約為 3,370 萬筆。遭外洩的韓國消費者資料僅限於姓名、電話號碼、電子郵件地址、寄送地址及部分訂單紀錄，不包含任何支付資訊、信用卡號碼或登入密碼；相關重要資訊仍受到安全保護。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

WOW會員跨入公益 Coupang酷澎支持桃園孕產婦家庭

2年增資逾350億元！投審會准酷澎增資 用在台經營業務、倉儲租賃

Coupang酷澎連兩年獲數發部『友善電商』率先導入FIDO無密碼登入