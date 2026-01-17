逾4千人收實價登錄交易簡訊 彰化員林地政所證實誤發

手機收到簡訊，打開看是屬名來自員林地政事務所的訊息，內容寫著實價登錄申報交易總價980萬元。

彰化縣員林市有許多民眾，在16日下午3時32分都收到這則訊息，仔細看發送號碼還是「111」、數位發展部推動的政府防詐專屬簡訊短碼，讓有房產的民眾焦慮感瞬間飆升，擔心名下房子被人盜賣。

收到簡訊民眾楊小姐表示，「嚇傻了，因為擔心自己的房子怎麼突然被賣掉，我家長輩因為他們不懂這個，而且他們房子剛好是租給別人，所以他們擔心一些稅金資料等等，被房客拿走、賣走，所以他們打電話打不進去，直接衝到員林地政事務所。」

收到簡訊民眾江小姐則說，「他們這次的簡訊，沒有個資的問題，不然這樣子就很糟糕了。」

民眾致電地政所想求證，卻因為瞬間大量來電湧入打不通，直接衝到現場問清楚。員林地政事務所證實，簡訊傳送對象為4200多名已註冊「地籍異動即時通」的市民，起因於1位民眾近期交易不動產，原先應對當事人發出的實價登錄通知，卻發送給所有註冊用戶。

員林地政事務所主任蘇添旺表示，「誤發簡訊，應該是通知1個，結果誤發到其他的人這樣子，我們現在還在查證說，是不是人員誤發到簡訊資料裡面的群組這樣。」

雖然員林地政所隨後以簡訊、並且在官網臉書發布更正訊息致歉，但仍引起不小恐慌。官方強調，目前正調查是人為疏失或是系統異常，也會檢討電話應變能量與公告速度。