逾4千萬低收入戶將斷糧！法官批政治操作 川普首認因關稅美國人付代價

記者蒲世芸／綜合報導

美國總統川普政府再陷雙重爭議。一方面聯邦法院下令白宮必須在當地時間7日前全額發放給4,200萬低收入戶的糧食補助（SNAP）；另一方面，川普也罕見首度承認美國民眾確實為他推動的關稅政策「付出了一些代價」。

法官要求川普應恢復對於低收入戶的糧食補助計畫。（圖／翻攝自白宮）

法官批白宮政治操作

羅德島（Rhode Island）聯邦地方法院法官麥康奈（John McConnell）6日裁定，川普政府必須立即全額支付11月的糧食券福利，阻止政府在停擺期間僅發放減少的金額。

廣告 廣告

據路透社6日報導，麥康奈在線上聽證會上直言：「證據顯示，人民將會挨餓、食物銀行將被壓垮，並造成不必要的痛苦。這就是『無法挽回的傷害』的具體意義。」他同時指控政府「基於政治理由」扣住糧食補助，違反法律義務。

這項命令要求美國農業部（USDA）在當地時間7日前，確保低收入戶能領到100%的SNAP補助。川普政府隨後立即上訴，使外界不確定這筆糧食津貼是否能如期入帳。農業部亦反擊，稱是參議院民主黨連續14次否決共和黨提出的臨時預算案，才導致停擺延長、補助金受影響。

川普政府原擬全面停發補助

由於聯邦政府持續停擺，川普政府原本打算11月全面暫停SNAP補助，理由是國會尚未授權撥款。先前法院已要求白宮至少動用52.5億美元（約新台幣1.6千億元）緊急資金，部分支付這項每月耗資約85億至90億美元（約新台幣2.6千億元至2.8千億元）的福利。

然而，農業部選擇僅動用備用金，扣除州政府行政成本後實際僅剩46.5億美元（約新台幣1.4千億元）可用，導致補助恐大幅縮水，並引發民眾不安。部分州政府甚至表示，電腦舊系統根本無法在短期內調整程式以處理縮水的補助，像是明尼蘇達州至少需6週，賓州則需9至12天來重組其系統。

川普首次承認，關稅確實影響到了美國人。（圖／翻攝自Pixabay）

麥康奈批評政府「忽視已知問題」，強調「上週末是美國史上第一次糧食補助中斷，這個問題本可以、也應該被避免」。他並指出川普日前稱「SNAP福利將在政府重啟後才會支付」的說法，顯示白宮有意「無視法院命令」。

川普首認關稅影響到美國人

就在糧食補助爭議延燒之際，川普6日在白宮受訪時，首度承認美國消費者確實為關稅政策「付出了一些代價」。

過去川普一再強調，是外國在「替美國買單」，他甚至把關稅當成外交與經濟談判的「武器」，對中國、加拿大、歐盟等多國徵收高額進口稅。然而，經濟學家早已指出，關稅實際上是由消費者自己承擔。

當提及首席大法官羅伯茲（John Roberts）稱關稅是「美國人支付的稅」時，川普表示：「我不同意，但我認為他們可能確實付出了一些。不過，整體而言，美國人仍獲得了巨大的利益。」

美國最高法院5日才針對川普設定關稅的合法性展開辯論，多位大法官對總統是否有權單方面徵收關稅表示疑慮。川普警告，若最高法院裁定限制總統權限，「那將是災難」，但他也表示：「我們會發展出第二套方案（Plan B），看看會怎麼樣。我希望我們能贏，我無法想像有人會對這個國家造成那樣的破壞。」

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

連總統都敢動！墨西哥總統遭性騷憤提告：我若不報案，其他女生該怎辦

日本熊熊危機升溫！自衛隊出手捕熊 過去也曾出手控管野生鹿、海獅數量

民主黨新星曼達尼當選紐約市長 馬上釋出「全女性」過渡團隊

新聞幕後／被川普貼「共產主義」標籤 曼達尼的民主社會主義是什麼？

