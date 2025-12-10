逾4千萬豪車 切換車道撞遊覽車！目擊者：維修不便宜

雲林縣 / 綜合報導

國道一號雲林西螺路段，一輛勞斯萊斯在變換車道的時候，擦撞直行開來的遊覽車，其他駕駛目擊驚呼連連，因為這輛勞斯萊斯新車價格超過4000萬元，想必維修費也會很驚人。不過遊覽車業者透漏，當時沒有報案，因為雙方已經私下和解。

一輛白色勞斯萊斯轎車打了左轉燈要從車道向左切出，這時後方一輛遊覽車直行開過來，勞斯萊斯還是要切出車道，車頭當場擦撞遊覽車車尾，遊覽車趕快停車司機也急忙下車查看車況，旁邊一輛轎車駕駛目睹全程，驚呼連連，因為擦撞的這輛車是俗稱「幻影二代」車款。

新車市值高達4000多萬，不僅新車要價不斐連維修費都很驚人，外匯進口車商連紹辰說：「目測是傷及保險桿，右大燈，右葉子板跟鋁圈，總代理維修，他們是不板修的，一律是用更換的工法，去把這台車修復，維修費用上看在200至250萬左右。」

這起車禍發生7日下午3點左右，國道一號雲林西螺路段，對此遊覽車業者婉拒受訪，私下透露沒有報案雙方私下和解，司機會不會覺得倒霉，只說「在外面跑都會遇到」，司機人沒事，斗南分隊分隊長陳宏銘說：「未接獲民眾報案，變換車道不當，為高速公路事故常見的肇事因素。」國道警方說，這案沒有接獲報案，提醒民眾變換車道不當可以開罰最高6000元罰鍰。

