逾4成民眾對與糖友聯姻存疑慮

根據最新糖尿病年鑑數據，我國現已有超過二五○萬名糖友。最近，糖尿病關懷基金會刊登於亞洲糖尿病學會官方雜誌- Journal of Diabetes Investigation 的研究，首次針對臺灣民眾對糖尿病的負面印象（stigma）進行調查，結果顯示有四十三‧三% 民眾對於家人與糖友聯姻感到猶豫，十五‧二%認為「糖尿病」病名令人不悅。為改善這樣的社會印象，糖尿病關懷基金會攜手國民健康署及三大糖尿病專業學會共同呼籲推動多元稱呼，並強調及早篩檢與積極控制的重要性，期望透過教育宣導正確認知，打造對糖友更加友善的健康臺灣。

國民健康署沈靜芬署長表示，糖尿病不是人生句點，只要及早篩檢、積極治療，糖友的健康狀況有機會大幅改善，甚至逐漸趨近一般人，期待社會對糖友不要再投射異樣的眼光。為落實及早篩檢的目標，自今年起，國健署已將成人免費健檢的門檻下修至三十歲，參與者每五年可免費接受一次健康檢查。沈署長呼籲，具家族史、肥胖、代謝症候群特質、久坐或作息不規律等高風險因素族群，更應把握機會篩檢。只要及早偵防、積極治療、控制三高，多數糖友都能維持穩定健康狀態與良好生活品質。

糖尿病關懷基金會蔡世澤董事長提示「只要穩妥管控，糖友的餘命與一般人幾乎無異；只要伴侶彼此支持，也能共享健康生活。」過去民眾普遍以為糖尿病是高度遺傳或是不可逆的，以致於影響一般人與糖友組成家庭的意願。但根據糖尿病衛教學會與糖尿病學會出版的糖尿病年鑑資料，台灣糖友與一般大眾的平均餘命差距正逐漸縮小，近年日本甚至已出現「糖友平均餘命勝過整體人口」的現象，反映透過積極管理的意志與行為改變，及醫病協同努力，可望將糖尿病對健康的不利影響降至最低。

臺北醫學大學通識教育中心韓德彥教授指出，研究顯示的社會距離並不算深，但反映出部分民眾對糖尿病及其治療進展仍有認知差距。他表示，減少誤解的關鍵，在於教育與多元語彙，期盼社會能以科學為基礎、以同理心看待疾病。