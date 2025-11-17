逾4萬顆毒蛋流入台中 局長：假日僅電話追流向 議員怒批市府螺絲全鬆

20251117彰化縣文雅畜牧場雞蛋全面下架，10日卻查出文雅的芬普尼雞蛋流向台中梧棲龍忠蛋行；議員質疑市府螺絲鬆了！。

彰化文雅畜牧場本月4日被驗出雞蛋含有超標農藥「芬普尼」，隨即遭到移動管制並停止出貨。然而台中市府後續追查下游流向時，爆出處置不周延爭議；台中市食安處推估，已有近4萬顆問題蛋流入本市35家通路或餐飲業者；對此，衛生局長坦承，因為發生在週末，僅能以電話聯繫業者，引發議員怒批！

市議員江肇國今天議會質詢時指出，市府早在14日週五晚間，就掌握問題蛋已流入台中，按理應立即啟動全面查訪、預防性下架，但直到今日，已過72小時，市民仍不清楚雞蛋最終流向，「恐怕不少毒蛋被市民吃下肚」，他痛批衛生局根本沒積極查訪毒蛋流向，要求局長說明是否有派員逐家了解。

衛生局長曾梓展表示，由於案情在週五夜間浮現，隔天週末僅有值班人力，「只能以電話聯繫下游業者」，強調後續仍會補做查訪。不過這番說法引爆議員不滿，江肇國直指「難道靠電話就能讓市民安心？週末不上班，這像話嗎？」甚至怒轟市府官員「全部螺絲鬆了，只會當太平官」。

面對批評，台中市長盧秀燕回應，市府的查核SOP確實需要再檢討、加強細緻度，將督促各單位改善。曾梓展則補充，市府已針對流入台中的雞蛋先行預防性下架，但要確認是否已售罄、是否仍被使用，仍需逐一查證。

江肇國強調，市府掌握到的問題蛋多達162籃、重量超過3000台斤，卻在關鍵時間僅以電話「遙控處理」，令人難以接受。他表示，「第一時間主動查出問題蛋值得肯定，但後續應變粗糙」，要求市府務必強化跨局處通報與實地稽查，不要再讓食安漏洞重演。



