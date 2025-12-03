逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人

cnews204251203a05

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第三警分局員警，今（3）日凌晨迅速查獲一起疑似債務糾紛，引發的多人打架事件，現場有3名男子頭部受傷送醫。第三警分局表示，員警當場查扣多項凶器包括鋁棒、木棒、鎚子等，還有毒品。初步調查，兩方人馬疑因40餘萬元債務糾紛，相約在汽車美容店談判，疑因無法達成共識，引發大亂鬥。全案訊後依妨害自由、聚眾鬥毆及毒品危害防制條例等罪嫌，將涉嫌鬥毆的洪姓男子等7人，移送偵辦。

第三警分局表示，今日凌晨2時50分左右，接獲110通報在東區十甲東路一間汽車美容店內，約有6至7人在打群架，情況危急。立即啟動快打部隊共計20名警力，迅速到場處理，現場共有洪男等7人涉案。初步了解，雙方因債務糾紛相約協調破裂，隨即發生衝突，現場有28歲林姓男子、22歲張姓男子、24歲徐姓男子等3人受傷，已都送往中國醫藥大學附設醫院治療，暫無生命危險。

警方表示，現場查扣多項兇器，包括鋁棒4支、木棒6支、鐵鎚1支與毒品K他命等。初步調查，29歲黃姓女子，疑積欠徐姓男子約40餘萬元，雙方相約談判。徐姓男子帶著林姓、張姓男子等友人到場，沒想到因協商破裂，引發鬥毆事件。員警將涉嫌動手鬥毆的7名嫌疑人，全數帶回偵辦。訊後將34歲洪男等7人依法送辦，後續也將朝組織犯罪條例偵辦。

第三警分局呼籲，絕不容許任何形式的暴力行為，若民眾遇有債務或糾紛，應循法律途徑解決，切勿以私力介入甚至滋事犯罪，以免觸法得不償失。警方將持續加強轄區巡邏與治安防處作為，確保市民安全。

照片來源：台中市警方提供

