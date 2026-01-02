逾40%通膨引爆3年來最大動亂！伊朗多省示威升級釀死傷

伊朗德黑蘭市中心的遊行示威。（圖／達志／美聯社）

伊朗媒體與人權團體於1日表示，伊朗多地動亂造成數人死亡。這波抗議行動是該國3年來規模最大的1次，目前已在多個省分引發暴力衝突，起因則是經濟狀況持續惡化。

據《路透社》援引伊朗半官方媒體《法斯通訊社》（Fars News Agency）報導稱，伊朗西部洛雷斯坦省（Lorestan）1處警察局遭到攻擊，造成3名抗議者死亡、17人受傷。

《法斯通訊社》指出：「暴動者於當地時間1日晚間約18時闖入警察總部……他們與警方發生衝突，並焚毀多輛警車。」

稍早，《法斯通訊社》與總部位於挪威的庫德族人權非政府組織「Hengaw」曾報導，在恰哈爾馬哈勒和巴赫提亞里省（Chaharmahal and Bakhtiari）的羅德干市（Lordegan）也傳出死亡事件。

另當局證實在伊朗西部城市庫赫達什特（Kuhdasht）有1人死亡，「Hengaw」則另行通報在中部伊斯法罕省（Isfahan）也有1人喪生。

抗議者與安全部隊之間的衝突，標誌著這場動亂出現顯著升級。自去年12月28日起，因商家抗議政府應對貨幣急貶與物價飛漲不力，抗議活動已擴散至全國各地。

暴力事件在多個城市傳出。《法斯通訊社》表示，在羅德干市，安全部隊與其所稱的「武裝抗議者」之間發生衝突，造成2人死亡，先前曾稱有多人喪命。「Hengaw」則指出，當地有多人遭安全部隊射殺或受傷。

伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guards Corps）表示，其所屬的「巴斯基」（Basij，意即「動員」）志願準軍事民兵組織，有1名成員在庫赫達什特遭殺害，另有13人受傷，並指控示威者「趁抗議之勢作亂。」

「Hengaw」則稱，革命衛隊指名的死者法爾德（Amirhossam Khodayari Fard）其實是在抗議行動中，遭安全部隊殺害。「Hengaw」另通報，1名抗議者於去年12月31日在伊朗中部伊斯法罕省遭到槍殺。對此，《路透社》當下無法立即核實上述任何1項說法。

總部位於華盛頓特區的非政府組織「伊朗人權運動者」（Human Rights Activists in Iran，HRANA）報導，1日伊朗南部法斯省（Fars）的馬爾烏達什特（Marvdasht）也爆發抗議行動。「Hengaw」指出，12月31日在伊朗西部的克爾曼沙赫省（Kermanshah）、庫茲斯坦省（Khuzestan）與哈馬丹省（Hamedan）均有示威者遭到拘留。

對神權統治者而言，這是1個關鍵時刻。伊朗的神職統治階層正承受西方制裁的巨大壓力，引發了超過40%通膨的經濟危機。今年6月，以色列與美國對伊朗的核設施、彈道飛彈基礎建設及軍事領導層發動空襲，更進一步加劇局勢。

德黑蘭當局一方面採取安全手段應對抗議，另一方面也釋出對話訊號。政府發言人莫哈傑拉尼（Fatemeh Mohajerani）於1日表示，當局將與工會與商人代表展開直接對話，但未提供具體細節。

報導補充，「巴斯基」是1支效忠最高領哈梅尼（Ayatollah Ali Khamenei）的志願準軍事組織，隸屬於伊斯蘭革命衛隊。革命衛隊於1日指控，在庫赫達什特的動亂中，有人「利用民眾抗議的氛圍」製造事端。

政府關閉措施方面，商人、店主以及多所伊朗大學的學生已連日示威，並關閉主要傳統市集。政府於12月31日以寒冷天氣為由宣布放假，實際上使全國多地陷入停擺。

近年來，伊朗當局多次以強硬安全手段與大規模逮捕，鎮壓因高物價、乾旱、女性權利與政治自由等議題引發的抗議行動。

伊朗經濟多年來持續低迷，主因是美國與西方國家針對其核計畫所施加的制裁。地區緊張局勢今年6月升高，並導致與以色列爆發為期12天的空襲，進一步消耗國家財政。據悉，2025年伊朗里亞爾（Iranian rial）對美元匯率約貶值一半，官方通膨率於12月達到42.5%。

