逾400人等嘸「台大雞排」 網路匿名文難辨 校方：應理性

百人搶排要領免費雞排珍奶。（圖／TVBS）

一場疑似社會實驗的鬧劇在台大校園引起軒然大波，約400名民眾日前在台大傅鐘下苦等數小時，只為領取一名自稱台大大氣系學生承諾發放的免費雞排與珍奶。這位網友先前在鳳凰颱風來襲時，透過匿名社團預測台北會放颱風假，並賭約若預測失敗就發放雞排珍奶，結果不僅預測失敗，承諾的食物也未出現。事後有人發文道歉，坦言自己並非台大學生，僅是情緒問題一時衝動所致，台大校方也呼籲大眾應理性面對網路謠言。

百人搶排要領免費雞排珍奶。（圖／TVBS）

這起事件源於鳳凰颱風期間，一名網友在臉書社團「黑特帝大」匿名投稿，自稱是台大大氣系學生，預測11月12日至14日台北市至少會放2天颱風假，若沒放假就請300份雞排和珍奶。當預測落空後，該網友又承諾於16日中午12點在台大傅鐘底下發放300份雞排和100杯珍奶，並要求領取者出示打卡大氣系證明。

廣告 廣告

然而到了約定時間，現場聚集了至少400至500人排隊等候，卻遲遲不見發文者現身。有排隊民眾表示：「心情上有一點失望，感覺浪費十幾塊錢，畢竟我早上走路也走累了。」另一位從早上8點半就到場的民眾等了近3小時後感到躁動，抱怨連雞排的影子都沒看到。

有人匿名道歉。（圖／翻攝黑特帝大）

下午4點多，疑似是原發文者在同一社團發文道歉，承認自己既不是台大大氣系學生，也不是台大學生，只因感情和情緒問題一時衝動想發洩，對被耍的人表達歉意，並希望事情能到此結束。

台大學生會會長陳柏承表示，一直沒有證實發文者真的是大氣系學生，他私下詢問大氣系，他們也不知情。據了解，任何人都可以在「黑特帝大」匿名投稿，無需事先進行身分驗證。雖然「台大交流版」要求提供學號，但實際身分驗證的確實性也存疑。匿名投稿的特性使得當事人難以追查，台大校方提醒大家，免費的雞排珍奶就像颱風假一樣，不是誰說會有就真的會從天而降。

更多 TVBS 報導

台大大氣系賭輸颱風假 民眾湧入「遲遲未見發雞排」：有點失望

台大生賭輸颱風假發雞排 41歲男嗆「帶槍掃射乞丐」火速遭逮

川普對剪輯演說影片求償50億美元 BBC道歉、「拒賠償」

館長前員工爆猛料！竟被要求「拍下體」給嫂子 8大行徑令人震驚

