逾470萬人完成 普發現金1萬今全面開放登記

[NOWnews今日新聞] 全民普發1萬元「登記入帳」，11月5日起開放為期5天預登記，採身分證字號或居留證號尾數分流方式，截至今（10）日上午8時為止，已超過470萬人登記，還沒登記者的人也不用緊張，今日起全面開放登記，不用按身分證或居留證號尾數分流，但如果想「ATM領現」或「郵局領現」，還是要等到11月17日及11月24日才開放領取。

普發現金官網（https://10000.gov.tw）11月5日至9日開放為期5天預登記，採身分證字號或居留證號尾數分流方式，今日以後不限尾數，全面開放登記，民眾可使用手機、平板或電腦上網，備妥身分證號或居留證號、金融機構帳號及健保卡號，於普發現金官網的「登記入帳」頁面，依指示輸入相關資料，即可完成登記。

根據財政部統計，自11月5日至今日上午8時為止，預先登記人數已達470萬7055人。民眾若對「登記入帳」方式有任何疑問，財政部表示，可至普發現金官網「常見問題」專區查閱相關說明，或撥打免付費1988客服專線洽詢，服務時間為每日8時30分至晚上6時30分。

財政部指出，11月10日以前完成登記並經系統檢核成功者，款項將於11月11日晚間6點起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳；11月11日以後登記成功者，於登記後2個營業日內入帳。為確保款項順利入帳，民眾務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳。

至於想要ATM領現及郵局領現的人要再等等，ATM領現11月17日起才開放領取，而郵局領現要等至11月24日，但領取期限都至明年4月30日止。

另外，11個特定族群則會直接入帳，款項將自11月11日晚間6時起至12日入帳，依各銀行作業程序陸續入帳，想查詢確認為，可補登領取政府津貼或年金存摺（或以網路銀行或行動銀行查詢），或於普發現金官網查詢入帳結果。如果普發現金官網顯示已入帳，但補登存摺卻未顯示該筆1萬元，請洽帳戶所屬郵局或金融機構，由櫃台服務人員協助查詢交易明細。

至於普發現金如果未能入帳成功，財政部表示，民眾仍可透過政府公布的網站登記入帳、ATM領現或郵局領現方式領取。

普發現金直接入帳對象：

1、領有勞工保險各項年金給付者（含：老年年金、失能年金、遺屬年金）。

2、領有勞工職業災害保險各項年金給付者（含：失能年金、遺屬年金）。

3、領有國民年金各項年金給付者（含：老年年金、遺屬年金、身心障礙年金、身心障礙基本保證年金、老年基本保證年金、原住民給付）。

4、領有老年農民福利津貼者。

5、領有農民退休儲金者。

6、領有勞工退休金之月退休金者。（註：以「海外帳戶」、「匯票、支票」方式領取上開社會保險年金、津貼或退休儲金者，「勞、災、國保遺屬年金匯入其他受益人帳戶」者，或「近期帳戶曾有退匯紀錄」者，未納入直接入帳對象，敬請留意—

7、領有身心障礙者生活補助費者。

8、領有中低收入老人生活津貼者。

9、依國軍退除役官兵就養安置辦法之全部供給制安置就養榮民。

10、依兒童及少年福利與權益保障法安置之兒童及少年。

11、各級政府機關因公派駐國外於國內現無戶籍人員及其具有我國國籍眷屬。

