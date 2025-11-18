逾49萬張中國赴日機票取消！新冠疫情後之最

▲受到中日關係緊張影響，陸續有中國遊客取消赴日機票，包含中國東方航空在內，多家中國航企也提供免費取消與改期的服務。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近期在國會備詢時，因發表「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引發北京強烈不滿，質疑日本有意讓二戰時期的軍國主義、侵略主義「回魂」，多個中國政府部門陸續呼籲自家公民暫時不要赴日，雖然仍有中國民眾以「不在乎政治」為由前往，但響應官方抵制潮的人亦不在少數；港媒《南華早報》披露，本月15日後的紀錄顯示，已有49.1萬張中國飛往日本的機票被取消。

根據《南華早報》報導，資深獨立分析師李漢明（音譯，Li Hanming）表示，自上週六以來，中國的航空公司已記錄到約49.1萬張赴日機票被取消，約佔總預訂量的32%，受影響航班的百分比在16日飆升至82.14%，當天的機票取消量是新預訂量的27倍，17日也達到75.6%。

廣告 廣告

李漢明聲稱，自2020年初的新冠疫情爆發後，他還沒有見過如此大規模的取消，其中又以上海至東京、上海至大阪地區的航班，受航班取消影響最大，估計退票造成的總損失高達數十億人民幣，其中70%為來回機票。

中國3大國有航司-中國東方航空、中國南方航空、中國國際航空15日緊急宣布，提供已購買赴日機票的民眾「免費」取消與改期服務，陸續也有其他航企跟進。不過，英國航空情報公司OAG的高級分析師格蘭特（John Grant）認為，中國航企受到的衝擊，可能會比日本同行更大，因為目前中日航空市場主要由中國航企主導，前5名航空公司都位於中國。

格蘭特指出，雖然退票潮已經出現，但航空公司的運力可能要等幾週才會出現顯著變化，儘管日本似乎有意安撫中國情緒，對於旅遊潮的打擊，不排除只會是一個短期問題，但影響仍不容忽視。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中國會打出「琉球牌」牽制日本？分析：尚無必要直接提領土主張

中國1週採取措施16次！暫緩日本片上映 李強G20不打算見高市早苗

全球旅客狂喜！中國多家旅行社暫停銷售日本旅遊行程