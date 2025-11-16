逾5成女性曾反覆性陰道感染

根據統計資料，逾五成女性曾經歷反覆性陰道感染！

國泰醫院婦女醫學部醫師謝耀德表示，事實上，反覆性陰道感染並不代表女性「不衛生」。許多人以為清潔得不夠才會感染，於是頻繁使用私密處清潔劑，卻往往適得其反。陰道本身存在「乳酸菌防護系統」，能夠維持健康的酸鹼環境；過度清潔反而會破壞菌相平衡，把好菌沖走，讓壞菌更容易趁虛而入。

謝耀德指出，造成陰道感染反覆復發原因其實很多種，包括免疫力低下（如常熬夜、長期壓力大）、治療不完全、伴侶沒有同步治療、潛在疾病如糖尿病或免疫疾病、甚至荷爾蒙變化，都有可能造成陰道感染一再復發。若沒有針對真正原因處理，對症下藥，再多次的治療也可能只是暫時緩解。

謝耀德醫師指出，這也是為什麼有些患者會覺得「怎麼一直看醫生、一直用藥，都還是沒好？」，值得注意的是，若是感染長期未能控制，甚至惡化成骨盆腔發炎，出現下腹痛或發燒等症狀，不僅會帶來劇烈不適，還可能增加輸卵管沾黏，進而提高不孕的風險。

改善困擾，除了規律就醫、完整接受治療之外，生活習慣調整也很重要。建議避免天天灌洗陰道，選擇透氣內褲，減少長時間穿著緊身褲或護墊；平時保持作息規律，適量攝取益生菌，也有助於維持菌相平衡。