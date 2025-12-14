逾5成網友支持停砍公教年金？反年改網路投票結果曝光 李來希：民意輾壓民粹

立法院12日三讀通過修法「停砍公教年金」，並將退休公教人員「所得替代率」回溯至2023年標準，引起朝野立場激烈爭論。而網站Yahoo奇摩舉辦網路投票，有58.2%該網站的網友表示贊成停砍，對此，「反年改大將」全國公務人員協會前理事長李來希直言，「賴總統您聽到底層人民吶喊的聲音了嗎？」



Yahoo奇摩10日起針對「國民黨提案停砍公教年金12日表決」進行網路投票，截至今日結果顯示， 47.8%非常贊成停砍、10.4%還算贊成停砍、6.9%不太贊成停砍、25.8%完全不贊成停砍、9.1%不知道與沒意見。

​李來希對此在臉書分享相關新聞，並表示「民意輾壓民粹，民意顯示多數民眾支持停止公教退撫逐年遞減修法，凌遲公教人員不公不義的所謂年金改革該是停止的時候了！」

李來希也直呼，「賴總統您聽到底層人民吶喊的聲音了嗎？」

