逾50人持「台灣、中國雙重國籍」下場慘了！我國身分已確定註銷

中國對台灣統戰、滲透的野心日益蓬勃，迫使我國政府不得不提出更多防範策略。陸委會近期不斷強調，依現行《兩岸條例》第9條之1，國人若取得中國大陸人民身分，將喪失台灣人民身分、更無從擔任志願軍職及公教人員。不過，中共政府仍持續引誘我國人民申領中國身分，迫使台灣政府積極清查；據悉，目前已查出逾50人，在持有我國身分的同時，於中國涉及或持有中國身分證、定居證，因此台灣身分已被註銷。

媒體《自由時報》今（20）進一步證實，這波除籍名單，包含協助台人代辦中國身分證的泉州台青創業園區總負責人林金城、同夥蘇士恩；以及，已任職於福建「華僑大學」，且擁有中國定居證的台籍教師張立齊；還有曾在國際賽事，高舉五星旗、引發兩岸政壇熱議的跆拳道選手李東憲；另外，也有一些人是仍居住台灣的中國籍配偶。據悉，上述案例有些是機關主動追查找出、有些則是靠熱心民眾檢舉。

令人訝異的是，有時主管機關之所以接獲相關情資，竟只是因為有民眾拿到中國身分證後，或許因為太開心、竟直接發到網路上宣傳或「炫耀」，結果被其他人發現而通報；主管機關追查後，若確認有此事，就會展開除籍程序。甚至，也有台灣民眾是為了從中國出境俄羅斯，因此選擇拿取「一次性中國護照」，結果被我國政府單位掌握，也會取消其台灣身分。

另一方面，針對中國籍配偶，政府也已持續展開專案清查，發現有些中配具雙重國籍，同時擁有台灣、中國籍。當中有些人，是為了申請中國的退休金、或甚至因為該國的一胎化政策，必須繼承仍在中國的遺產，因此選擇不放棄中國籍；而若經主管機關確認，這些人寧可放棄台灣身分、選擇持有中國身分，我國便只能以除籍處理。若將前述情況加總，據悉，目前我國共已除籍50幾人的身分。

