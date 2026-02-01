逾50人申請沒1人通過！緬甸政變5週年 在台緬人籲速審庇護專案

台灣聲援緬甸聯盟今（2/1）日召開緬甸政變5週年記者會。李佳穎攝



2021年2月1日，由敏昂萊為首的緬甸國防軍發動政變奪權，拘禁緬甸總統溫敏、國務資政翁山蘇姬及民選政府官員，成立緬甸國家管理委員會主導的「軍政府」。緬甸政變後，台灣政府曾決議放寬滯台緬甸人的停居留期限，爾後也開啟「臨時外僑登記」的庇護專案，逾50人申請，但至今沒有一人通過。人權團體今（2/1）日召開記者會，要求政府速審庇護專案，提供實質協助。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎指出，在5年前的政變後，緬甸軍政府在政治、社會、法律、日常生活等領域實施前所未見的壓迫與暴行，尤其在去（2025）年的強震後仍持續實施空襲，而今（2026）年1月的「選舉」後，還有超過400人因批評選舉而被指控入罪，軍政府藉此以恐懼與暴力打擊異議，並阻斷緬甸重返民主制度的可能。

一位緬甸克欽族的在台緬甸學生戴著口罩現身，她表示，克欽族參與反抗軍事行動已經超過60年，即便她身在台灣，但仍擔心在緬甸的親友，憂心她在海外的行動影響他們的生命安全，「沒有人能保證我的未來，在軍事統治下，緬甸人的性命極其廉價。」她強調，台灣深知民主與自由的價值，這不只是緬甸的戰鬥，這是一場為了人性、正義與自由的奮鬥。

台灣人權促進會移民庇護政策研究員廖欣宜表示，立法院於緬甸政變後曾決議放寬滯留台灣的緬甸人的停居留期限，督促內政部落實不遣返原則，並會同勞動部與衛福部提供尋求庇護者的基本生活照護，內政部移民署也於2023年啟動「臨時外僑登記證」庇護專案，讓在台尋求庇護者通過審查後有機會取得相當於居留的許可。據了解，至今有超過50人申請，但無人獲得核發。

移民青年倡議陣線理事長劉千萍指出，政府端出新南向政策的這10年來，緬甸人已經成為台灣新住民的重要組成，來自緬甸的留學生已經是台灣前7大留學生來源國，不僅是校園也是勞動力的重要組成。如今在無法尋求庇護的狀況下，他們無法使用健保，也無法在台灣合法工作，只能透過社群支持，也得負擔逾期居留的罰款。

記者會中，在台緬甸人上演行動劇，許多人拿著申請書向政府申請「臨時外僑登記證」，卻遭踢皮球，使得尋求庇護者面臨不確定的法律身份，工作、醫療、受教等基本權利被剝奪的困境，承擔龐大的經濟、社會與心理壓力，部分投入民主運動的緬甸尋求庇護者更面臨遭迫害的風險。他們呼籲，台灣政府應即刻保障緬甸尋求庇護者的權利，落實「Taiwan Can Help」的精神。

