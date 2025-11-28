逾50台派社團成立「台灣之盾民主聯盟」 籲認清中國在台協力者真面目
台灣北社等台派團體今天（11/28）聯合超過50個民間社團表示，支持總統賴清德提出的國安行動方案，推動「台灣之盾」等建軍計畫，也宣布將推動民團升級為「台灣之盾民主聯盟」，同時向民眾喊話，應認清中共在台協力者的真面目。
面對中國對台灣與印太區域威脅日益升高，賴清德日前宣布啟動「守護民主台灣國安行動方案」，8年投入1.25兆元國防特別預算強化戰力，打造台灣之盾，守護國家主權。
台灣北社社長羅浚晅表示，北京正在從各種角度侵蝕台灣主權，除了在國門外的敵人，也有許多在地協力者在國內騷動，國內部分人士配合北京論述，主張一國兩制或和平統一，破壞台灣生活方式，呼籲政府應依法行政，對配合境外勢力破壞憲政者予以嚴懲、驅逐。
羅浚晅指出，政府推動「台灣之盾」象徵防衛、保護，而非挑釁、戰爭，台灣要和日本、南韓一樣，提高自我保衛與嚇阻力；這不是統獨之爭，而是自由和不自由的選擇。唯有團結，才能讓敵對勢力明白台灣不是可被犧牲的邊陲、是2300萬人的共同家園。
彭明敏基金會董事長楊黃美幸則表示，從歷史可看出，1945年國民黨與共產黨談判、1984年中英聯合聲明後的香港，以及西藏簽署和平協議的下場等案例，證明跟中共和平談判是與虎謀皮，台灣必須增加國防預算才能守護主權。她認為，中國反對台灣軍售，台灣在野黨卻主張刪除國防預算，意圖恐怕跟中國相同，台灣人應認清這些在台協力者的面目。
台灣教師聯盟理事長潘威佑認為，除了軍事上的「盾」，台灣也要具備民防教育及媒體識讀能力；教育的責任就在避免人民在心理戰中低頭、自我放棄，全民都具備民防技能與識別認知作戰能力，台灣就不會被瓦解。
羅浚晅表示，未來超過50個社團將升級為「台灣民主之盾聯盟」，以台灣的立場與敘事，採取實力主義與現實主義捍衛國家安全，避免「放棄台灣」的政治論述，讓社會堅定主權與民主選擇，共同支持政府。
