逾50年老公寓不到300萬!網封：返校風格
高雄一處超過50年歷史的老舊公寓以不到300萬元的總價在售屋網站上引起熱議，網友笑稱其「返校風格」。這間位於高雄三民區大昌一路的14坪公寓，單坪價約21萬元，室內保留古早味花磚地板及吊掛式風扇，牆壁大面積掉漆。雖然地點優越，鄰近輕軌、學區、義大醫院及公園，但房仲業者表示，若考慮額外的裝修費用，總價與已翻新好的物件相差無幾。
這棟被網友稱為「返校風格」的老公寓坐落於高雄三民區大昌一路巷弄內，總價298萬元，但僅有14坪的空間，使單坪價達到21萬元。從地理位置來看，該公寓離輕軌站步行約10分鐘，鄰近熱鬧的大順路，周邊有學區、義大醫院、公園及多家餐飲店，生活機能相當便利。然而，附近居民對此價格持不同看法，有鄰居表示這個價格「有點貴」，認為在當地100多萬元就能買到類似的房子。
房仲業店長沃駿凱指出，未經翻新的老舊公寓，單坪價大約在13至16萬元左右比較合理，而可直接入住不需太多整理的房子，目前單坪價大多落在20至23萬元之間。在高雄三民、苓雅區一帶，類似的近50年老公寓還有其他選擇，例如大順三路附近也有一處公寓，內部已完全整理好。
對比未翻新與已翻新的房屋，差異相當明顯。房仲專員趙晟安介紹的一處已翻新公寓，原本是老舊木地板配上鄉土風情的酒紅色，經過約110萬元的裝修費用，已煥然一新成為清新風格，單坪價在15至17萬元之間。
沃駿凱進一步解釋，雖然未翻新的老房子價格看似較低，但買方必須考慮翻新成本，將裝修費用加上去後，總價其實與直接購買已翻新好的房子差不多。此外，裝修費用無法申請貸款，這也是許多買家考量CP值後，寧可選擇已裝修好的房子的原因。
