逾50藝人齊聚《聖誕愛無限》音樂慶典 宋逸民：籌備至少8個月

TVBS和「藝起發光」合作《聖誕愛無限 藝起有盼望》音樂慶典特別節目。（圖／黃城碩攝）

逾50位藝人齊聚錄製耶誕音樂慶典節目《聖誕愛無限》，共同傳遞愛與祝福。宋逸民、陳維齡、吳東諺、白家綺等藝人領軍參與的這場盛會，籌備過程長達八個月，包含前期會議、彩排、練舞等繁複工作。藝人們不僅視此為單純的節目錄製，更希望透過這個平台傳達福音和愛的力量，節目規模和用心程度堪比過年特別節目，展現了參與者的滿滿誠意。

這個音樂慶典節目已經舉辦六年，近三年來每次都有50至60位藝人參與。宋逸民表示，節目籌備相當不容易，光是開會就花了八個月時間，加上台前幕後工作人員，共有100多人共同努力。他強調這不只是一場錄影，更是要傳達福音和愛的重要使命。

現場錄製氣氛充滿愛與歡樂，藝人們高歌《看見復興》等歌曲，展現出強大的能量。錄影當天，所有人都在為即將到來的耶誕節做準備，透過音樂和表演傳遞節日的溫暖與祝福。節目中，不只有精彩的演出，藝人們也分享了自己的生命故事。

白家綺（左）和吳東諺結婚7年。（圖／黃城碩攝）

吳東諺在節目中分享了自己的婚姻經歷，他表示自己和妻子結婚一週後就曾想離婚，但在第八天時，信仰進入了他們的婚姻生活中，如今他們已經結婚超過七年。這段真誠的分享讓現場觀眾笑聲不斷，也傳達了信仰對生活的重要影響。

這場耶誕音樂慶典不只是一場娛樂表演，更承載了藝人們想要傳遞的愛與信仰。透過精心準備的節目內容，他們希望在年末佳節為觀眾帶來溫暖與祝福，讓愛的能量傳遞給每一位觀眾。

