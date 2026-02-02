逾50輛車深夜地下室車聚挨轟 警持槍警戒控場

新竹市 / 綜合報導

1月31日晚間，有超過50位車主在新竹市體育場地下停車場參加車聚，有車經過改裝排氣管、也有車沒熄火在場內衝來衝去，製造噪音也危及安全。員警到場時還有車主不願配合，警方表示當時避免突發事故，甚至持槍警戒，所幸沒有人受傷，後續有關改裝及噪音違規，將函請相關單位裁處。

警方說：「全部熄火，全部熄火，我再說一次，全部熄火。」停車場內整排都是車，引擎聲震耳欲聾，警方不斷喝斥熄火，聲音越來越大甚至得拔槍控場。警方VS.參加車聚車主說：「熄火，全部熄火，全部熄火，聽到。」警方前後包夾要車主們熄火，走在前面的員警，眼看有車主不配合，為避免突發事故，持槍警戒往車隊中走，現場氣氛一度緊張。

參加車聚車主VS.警方說：「我們是停下來就在那邊聊天，就有兩、三台後面，那不認識，不知道誰的朋友，好，下來在那邊衝來衝去，然後車子又比大聲的。」原來有超過50輛車車主，1月31日晚間，在新竹市體育場地下停車場，舉辦車聚，被附近居民檢舉噪音擾民。

附近民眾說：「那是停車場，不是給你喧嘩，給你玩音響的地方，會影響行車安全。」、那是公共場合，讓人家停車，那不適合。」根據了解主辦方曾公告歡迎喜歡靜態的車友，也提醒不要拉轉不蹦音響，到達定位後熄火，沒想到如今掀起民怨。

當天員警一一盤查後，還有駕駛們當場拉高引擎轉速，揚長而去。新竹市東門派出所所長王新弘說：「現場車輛因改裝排氣管及播放音響，影響周邊居民安寧，針對現場聚集車輛，予以盤查抄登資料。」警方表示已抄登車友們資料，後續有關改裝及噪音違規，將函請監理及環保機關裁處。

