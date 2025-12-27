逾50輛車追撞！日本卡車積雪打滑釀連環車禍 多車起火1死26傷

2025年12月26日，日本群馬縣關越高速公路水上交流道發生逾50輛車追撞車禍，十多輛車起火。圖為27日凌晨的現場情況。共同社／美聯社



日本群馬縣水上町週五（12/26）晚間發生重大連環車禍，關越高速公路多達50多輛車汽車與卡車追撞，約有17輛車起火，造成1人喪生、26人受傷。

日本新聞網（日テレNEWS）、TBS電視台報導，事故發生在週五晚間7時30分左右。警方表示，當時一輛大型卡車在關越高速公路（関越自動車道）水上交流道出口附近打滑停下，後面的車輛接連撞上，約16至17輛車起火。

研判這輛卡車是因路面積雪而失控打滑。事故造成1人死亡，另有26人受傷送醫。

拍攝事故畫面的目擊者表示，事故路段剛好是彎道，「大家來不及反應，又是在下坡路段，後面的車一輛接一輛撞上來」。

事故發生後，關越高速公路雙向車道都有部分路段封閉。

日本氣象廳週五指出，受強大冬季氣壓影響，日本海測的北日本和西日本地區降雪將逐漸增強，西口本迄週五晚間面臨強降雪和暴風雪威脅，北日本則將持續至週六（12/27），呼籲民眾注意交通影響。

