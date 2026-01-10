逾500位百工百業代表、上百位跨派系議員里長現身 小英之友會3位總會長力挺邱議瑩 5

CNEWS匯流新聞網記者李承值／高雄報導

民進黨高雄市長初選進入最後倒數，僅剩2天。今（10）日是選前超級週末，高雄市長參選人邱議瑩選在前鎮區舉辦「團結高雄贏之夜」，場面盛大、氣勢驚人，堪稱史上規模最大選前之夜。其中，有「小英之友會」前後任幹部現身加持，展現罕見的跨派系團結陣容，引人矚目。

邱議瑩團結之夜，台南市長黃偉哲親自到場站台，嘉義縣長翁章梁、澎湖縣長陳光復也獻聲力挺。現場還有立委黃捷、高雄市議會副議長曾俊傑率上百位跨派系議員里長，現場還集結逾500位百工百業代表，以及高雄市長陳其邁後援會成員幕僚，加上小英之友會前後任幹部現身加持，展現罕見的跨派系團結陣容，直逼「正規縣市長」造勢活動。

值得關注的是，小英之友會榮譽會長黃奕睿率領前後任會長登台力挺，並表示前總統蔡英文執政期間推動多項重大改革，邱議瑩在國會問政時，始終與小英總統並肩作戰、理念一致。黃奕睿強調：「邱議瑩挺小英總統，小英之友會也全力挺邱議瑩。」

邱議瑩表示，感謝老兄弟黃偉哲、翁章梁、陳光復，送給自己很大的祝福，今晚不只聽音樂，也一起感受高雄的美好。今天是選前之夜，但她希望帶給大家一個溫暖、希望的夜晚，感受到演唱會之都的魅力，就像這次邀請的表演團體，都是台灣在地優秀人才。

邱議瑩提到，高雄不是從一開始就有這樣的環境，也走過一段很辛苦且不被看好的日子。她舉紀錄片《冠軍之路》為例，表示台灣隊在世界棒球12強賽中奪冠的過程，跟高雄的發展故事很像，一開始都不被看好，但高雄人跟台灣隊一樣，絕不認輸也絕不放棄，所以高雄才有今日的轉型，有了台積電量產二奈米。

邱議瑩說，這條轉型之路，高雄走了30年，現在已經成為全台灣最羨慕的城市。她強調，棒球從「沒人看好」到「世界冠軍」，台灣隊做到了；高雄從「文化沙漠」到「高科技與演唱會之城」，高雄也做到了。

對於自己投入政治，邱議瑩表示，「我的人生並不是一帆風順，自25歲踏入政治以來，我就一直為黨，站在第一線。2000年民進黨第一次執政，我在；2008年政黨輪替，民進黨慘敗，立法院慘敗只剩27席的時候，我在；2011年，市長陳菊希望我來高雄，選最難的選區，我一口答應；甚至2011年底，我還不幸得到癌症。我常常認為，人生每過一個坎，都是為了成就更好的自己。」她說，從政一路走來，有高有低，有風光有低落，有被網路霸凌，有到一路這麼多好友相伴，自己心存感激。

邱議瑩說，高雄的轉型還在繼續，面對全球競爭，還有許多挑戰，但陳其邁市長馬上要卸任，很多市民和自己一樣不捨，「因為我們都知道，高雄這些年轉變得來不易，我們都參與其中，也見證和共享這一份榮耀」。她想邀請高雄市民朋友，大聲說「我高雄，我驕傲」，但大家感到不捨的同時，她也要做好準備，「要帶領高雄，讓市政延續，城市升級，開創新未來，讓我們一起贏！」

此外，邱議瑩也回憶，15年前抗癌的心路歷程，感謝一路相伴的朋友，讓她重獲新生，「能不能戰勝癌症是偶然，但把新的人生奉獻給高雄，是我的必然」。她並邀請現場民眾彼此擁抱、互相祝福，把心愛的高雄「攬牢牢」，丈夫李永得也到場相擁支持。

最後，邱議瑩呼籲市民下週一定要在家顧電話，「唯一支持邱議瑩」，並強調她已經做好準備，要成為高雄隊最強隊長、帶領高雄繼續向前。

照片來源：邱議瑩辦公室提供

