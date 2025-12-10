逾500戶斷水！ 青森強震後尚未復原 有人行竊、有人詐騙

日本青森縣外海的強震，已經造成超過50人受傷。除此之外，青森還出現停水的災情。沒想到竟然有人趁火打劫，有竊賊闖空門行竊、也有人趁機打電話詐騙。

日本青森外海9日晚間6點再發生規模5.3地震。（圖／翻攝日本氣象廳官網）

日本青森縣外海強震引發一系列災情，已造成超過50人受傷，當地也面臨嚴重停水問題。監視器畫面顯示，地震期間多處設施遭受重創，商店貨架物品散落、圖書館書籍掉落、醫院天花板漏水等情況比比皆是。更令人憤慨的是，有不肖人士趁此混亂時刻從事犯罪活動，包括闖入便利商店行竊及以警察身分進行詐騙電話。日本氣象廳表示，地震發生後36小時內，震央周邊海域已偵測到23次有感地震，所幸僅一次達到4級震度。

監視器畫面揭露了地震當下的驚人景象，在青森一家生鮮超市內，貨架上的物品在劇烈搖晃中掉落散佈一地，連收銀台的機器也因地牛翻身而左右晃動無法站穩。生鮮超市業務山崎正憲向NHK表示，雖然尚未仔細計算，但損失恐怕高達數十萬日圓，他感到非常絕望。

地震對公共設施的破壞同樣嚴重。青森圖書館內大量書籍被震落，圖書館店員表示掉下來的書量令人震驚。此外，餐廳的鍋碗瓢盆散落一地，醫院天花板甚至開始漏水。在這次災情中，除了數十人受傷外，青森也處於停水狀態，政府已緊急供水，希望減輕民眾生活上的不便。

令人遺憾的是，北日本陷入混亂之際，竟有人趁火打劫。有竊賊跑到函館的超商中，偷走收銀台裡多達數十萬日圓的金庫。超商店員表示，他們從避難所回到店內時，發現大門已被石頭砸壞。警方認為，竊賊是趁店員前往避難時闖空門行竊。

除了竊盜案件外，還有詐騙集團趁機作亂。有民眾接到不明人士假冒警察的詐騙電話，詢問是否受到地震影響，企圖詐取金錢。NHK報導，青森縣等地於晚間6點9分左右發生震感3度的地震。地震發生後36小時內，日本氣象廳在震央周邊海域已經偵測到23次有感地震，所幸只有一次震度達到4級，沒有帶來進一步威脅。

