逾500災民抗議未列重建經費 花縣府：爭取最大權益

花蓮縣光復鄉約有500位受堰塞湖洪患影響的災民，今(11)日早上在縣議會前集結拉布條、喊口號，更徒步走到花蓮縣府表達不滿。抗議明年度總預算401億元中，縣府沒有重編並增加光復鄉洪災的相關重建經費。而縣府回應絕對會爭取災區的最大權益，也強調年度總預算的計畫經費，在符合計畫下可優先用於災區重建。

花蓮縣光復鄉災民說：「光復需要重建。」花蓮光復鄉的災民們拿著陳情書疾呼訴求，聲勢浩大聲音響徹四周，現場超過500人搭超過10台遊覽車，在議會前集結高喊訴求，花蓮縣光復鄉災民說：「災民需要被重視。」、「真的是在哭啊。」

災民們想到家園支離破碎悲從中來，還有人緊皺眉頭充滿無奈，今日團結起來向花蓮縣政府表達憤怒，花蓮縣光復鄉災民說：「懇求縣議會裡面的議員聽到我的心聲，縣政府的預算一定要編列重建災區的錢，如果沒有編列的話，那我們到底該怎麼辦。」

一句該怎麼辦，因為縣府昨(10)日送到議會的115年度總預算總金額達401億元，卻沒有重建光復鄉的經費，他們提出五大訴求其中主要有2點，縣府必須在年度總預算中清楚編列馬太鞍溪堰塞湖，災後復原與重建的各項科目還要立即成立花蓮縣災後復原重建推動委員會。

花蓮縣議長張峻說：「鄭重地呼籲徐榛蔚縣長，一定要重視這些災民，不要再編列一些消耗性的一些預算。」議會內火氣也很大還有國民黨議員質問災民，國民黨花蓮縣議員吳建志VS.花蓮縣光復鄉災民說：「你們全部都要啦。」國民黨花蓮縣議員韓林梅VS.花蓮縣光復鄉災民說：「你們都沒有拿到補助嗎，所有的經費，都有編列。」

國民黨團昨日表示，可以透過追加預算的方式處理，但災民難以接受，而縣府回應絕對爭取災區最大權益依法編列各項經費，也希望議會回歸法律程序，儘速完成年度總預算審議，以免延誤重建影響受災鄉親權益。

