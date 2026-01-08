逾52萬會員資料「暗網」販賣？ 台灣好市多嚴正駁斥

好市多台灣會員有超過400萬。資料照片。李政龍攝



台灣民眾相當支持的美式賣場好市多（Costco），除了分店營業額常年都進入全球前10名之外，台灣好市多會員總數突破400萬人，是亞洲密度最高的市場。沒想到，近期網路瘋傳，有疑似52萬6000筆台灣會員機敏個資被拿到暗網上賣。台灣好市多今天（1／8）對於傳聞做出回應，已經確認不是好市多會員的個資，嚴正駁斥相關說法，更保留法律追訴權。

近期暗網曝光內容，一名駭客「Solonik」聲稱偷走了52萬6千筆會員資料，該駭客聲稱資料涵蓋會員姓名、身份證號碼、電子郵件、帳號密碼（明文儲存）等敏感個資。而且還註明Costco、Taiwan等字樣，甚至公開一些樣本讓人下載。

許多網友看到訊息立刻通知親友，並且留言「快更換密碼」、「個資已經被洩漏，請大家注意」；但也有網友認為消息不實，「會發這種東西會相信的人，我也真是醉了」、「資料庫怎麼會有明文密碼」。

台灣好市多對於傳聞嚴正駁斥，強調會員資料儲存於總公司的機房，相關系統皆由公司自行開發與維護，公司未採用外部系統商的資料管理程式，該駭客揭露的也非台灣好市多會員的個資。台灣好市多也強調，會保障會員權益，對於不實說法也保留法律追訴權。

