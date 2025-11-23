逾54萬張中國赴日機票取消！傳日本飯店降價了 鬧區照樣人擠人？他揭真相：效果有限
近期日本與中國的關係緊張，中國呼籲公民減少赴日，傳出已有超過50萬張赴日機票被取消，網路上更有人發現最近日本的旅館出現降價的趨勢，可能與中國遊客減少有關。但也有人指出，大阪的心齋橋商店街這幾天一樣人山人海，旅日達人「林氏璧」翻出數據分析表示，就算把中國旅客的比例都拿掉，在鬧區會感受到人少的效果可能很有限。
中國不滿日本首相高市早苗對於台海情況的發言，號召中國公民暫停赴日旅遊，中國國營航空公司更開放免費退、改赴日機票，日前中國媒體報導，開放3天內至少有54萬張機票被取消，還有旅行社表示有逾5成的日本旅遊訂單被退訂。
傳日本飯店房價降價了？ 達人實測指原因
在中國人大量減少赴日旅遊的情況下，近期有不少人發現，日本的住宿或是需要預訂的餐廳，最近突然變好訂，不僅可選的時段增加、價格也隨之降低，認為可能是與中國人取消有關。旅日達人林氏璧在臉書發文討論，提到有些朋友這幾天在飯店提供免費取消的情況下，重新訂到了更低價的日本住宿，認為這波確實有造成日本住宿降價，但也有人覺得無感。
林氏璧指出，這樣的感受與區域有關，如果原本鎖定要入住的地方有很多中國旅客會入住的話，到年底前的空房被釋出後，房價當然可能有所變動；但若那間旅館原本中國旅客所佔住宿的比例不高，那可能就不太會有影響。另一個因素則是入住日期，如果時間比較近又被大量取消釋出空房，業者就會降價求售。
他實際以12月初的東京池袋來查詢，每人每晚約3,172至5,900日圓（約台幣635到1,200元）即可入住，直言這個價格確實「有點甜」；同時他也發現上野、銀座、淺草亦有價格鬆動的感覺，不過熱鬧的新宿房價還是蠻貴的。
中國人不來也沒差？ 實際數據揭影響情況
此外林氏璧也發文提到，有些朋友想藉由日本各鬧區人潮有沒有變少，來驗證中國旅客是否有減少，有人就發出大阪心齋橋商店街的照片，讓眾人驚嘆該處依然人山人海。
不過林氏璧解釋，由於最近剛好遇上日本三連休，又是紅葉旺季，人多也是正常的。且根據日本統計，訪日觀光客第一名的中國約占全體23%，若以100人來算，將23%的中國人拿掉，街上還是有77個人，很難看到全空的景象，況且還有很多是本地人，因此能感受到人少的效果可能很有限。他進一步說明，對於原本中國旅客比例高的地方，例如大城市東京、大阪、京都來說，影響可能比較大；而根據日本政府2023年統計，台灣旅客在各地區分布最廣泛、均衡，在全日本47個都道府縣中，台灣在多數縣市的過夜人數中排名第一。
更多鏡週刊報導
海外刷卡小心「陷阱」！日本藥妝店一堆台灣人急提醒 旅日達人：多年宣導總算有效
中國旅日禁令恐造成2.2兆日圓損失？ 日經濟安保大臣犀利回應！網讚：邏輯清楚
女模譏諷高市早苗長相如「車力巨人」 遭起底「藍資深黨代表」還是洪秀柱乾女兒
其他人也在看
陸客消失「東京池袋空無一人」？ 旅遊達人笑揭真相
（記者洪承恩／綜合報導）在中日關係升溫、陸客赴日旅遊急速縮減的背景下，日前一張「池袋站西口空無一人」的照片在社 […]引新聞 ・ 1 天前
日本住宿悄悄降價！旅客狂「取消重訂」 林氏璧點名3大地區：這價錢有夠甜
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導近期不少準備赴日旅遊的民眾發現，原本訂好的飯店價格竟悄悄下滑，甚至便宜到讓人忍不住「立刻取消重訂」。對此，旅日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
中國客銳減衝擊日本？網傳池袋空城照 旅遊達人揭真實情況
（記者周德瑄／綜合報導）近期由於國際關係的緊張情勢，中國外交部發布了「近期暫勿前往日本」的建議，導致大量中國飛 […]引新聞 ・ 3 小時前
新台幣下架日貨就去這裡！林修民轉型「旅遊網紅」推台人四大城市：仙台、岡山、廣島、熊本
林修民指出，近期台灣政壇與 KOL 圈掀起一股「曬日本美食、遊日本挺日本」的風潮，他也順應這股潮流，分享一些獨家資訊。放言 Fount Media ・ 6 小時前
對自己好一點 到嘉義阿里山來趟微奢年終假期
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】一年將盡，是時候給自己一點獎勵！結束一整年的忙碌，最值得的犒賞不一定要遠行，也許台灣好報 ・ 1 天前
中國禁赴日旅遊！台人驚見「銀杏季人潮銳減」 現在去正是時候
中國大陸禁止赴日旅遊，導致日本知名景點人潮驟減，台灣旅客發現正值銀杏觀賞期的大阪公園觀光客不如往年眾多。品保協會公布春季旅遊團費，因日幣匯率低檔，過年期間售價比去年降約10%，櫻花旺季也降價約5%。航空業者推出機票促銷，飛往沖繩或石垣島單程機票最低只要新台幣777元起，吸引更多旅客把握時機出遊！專家建議避開寒假、過年和連假，將能以更優惠的價格享受旅程。TVBS新聞網 ・ 1 天前
落羽松暖冬延後轉色！周末好天氣仍吸人潮賞景
落羽松暖冬延後轉色！周末好天氣仍吸人潮賞景EBC東森新聞 ・ 1 小時前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
新北3賞花秘境 「蒜香藤」綻夢幻紫瀑
記者李佩玲／綜合報導 近期正值「蒜香藤」盛開的季節，新北市政府景觀處精選泰山區楓樹河濱公園、鶯歌區永吉公園，以及三重區二二八和平公園等3大私房賞花秘境，這些地青年日報 ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 20 小時前
獨家》錯愕！ 華信班機飛金門「突折返」 機長廣播：訊號異常
21號下午，華信航空一架從松山飛往金門的班機，在飛行半個小時左右，機長突然廣播「飛機訊號異常」必須折返松山機場，導致旅客行程大亂，雖然航空公司第一時間送上餐點慰問，但由於機上許多乘客，都是預計從金門搭乘小三通到廈門旅遊，除了船票可以退費之外，旅館以及其他行程都只能自行認賠。 #華信航空#折返#訊號異常東森新聞影音 ・ 1 天前
天成飯店集團推出「蝶谷城堡」雙館專案話題爆紅 花蓮最夢幻新路線 住城堡、泡森林 一趟旅行收集雙湯奢華
【記者羅伯特/綜合報導】花蓮旅遊再升級。天成飯店集團今年秋冬端出一條超人氣的新玩法，將瑞穗天合國際觀光酒店的歐 […]民眾日報 ・ 1 天前
台灣好行樂遊竹縣套票開賣 鼓勵民眾以更低碳、便捷的方式暢遊竹縣
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣政府今(21日)推出全新四款「台灣好行樂遊竹縣套票」，最低 99 元互傳媒 ・ 1 天前
花蓮溫泉季帶你輕鬆走
冬天的花蓮，是湯煙裊裊、山林相伴的好地方。今年「二○二五花蓮溫泉季」，花蓮縣政府以最貼心的方式邀請旅客輕鬆啟程：不用開車、不必找路，就能盡情享受泡湯、美食與冬日美景。本次太平洋溫泉季推出「週末免費接駁車」與「花蓮溫泉專車」兩大服務，旅客可選擇搭乘接駁車自行安排行程（見圖），或直接預約溫泉專車一日遊、二日遊行程，輕鬆開啟一段暖心的冬季旅程。免費接駁車服務將於太平洋溫泉季活動期間行駛，自一一四年十一月二十二日至十二月二十一日止，每週六、日運行，共十天。旅客可於瑞穗車站直接搭乘，沿途停靠元湯溫泉、虎爺溫泉、瑞穗溫泉公園、瑞穗天合國際觀光酒店、瑞穗牧場、鎮民廣場、玉里火車站，最終抵達安通溫泉區。每日安排六班次往返，服務時段自下午1點起一路運行至夜間九點二十分，無論是安排白天暖湯或 ...台灣新生報 ・ 1 天前
郵輪公司開新航程"高雄直航菲律賓" 6天就能玩遍兩國
民視新聞／綜合報導郵輪公司旗下的新郵輪，停靠高雄港旅運中心，在船上舉辦首航記者會，宣布開啟高雄直航菲律賓的新航程，成為目前全台唯一從南台灣出發的郵輪品牌，旅客只需要6天5夜，就可玩遍兩個國家三個城市。民視 ・ 1 天前
走入白石湖 遇見秋天最幸福的山城風景
天氣逐漸轉涼、微風徐徐，正是踏青好時節！臺北市大地工程處邀請大家走進內湖白石湖社區，展開一場秋季限定的幸福小旅行。不僅能眺望山林與城市景色，沿途還能欣賞全新的白石湖吊橋、古錐埤、同心池、夫妻樹、許願步道與碧山巖等景點，更不用說還有著許多果園位於社區中，每一步都充滿故事與驚喜。這個秋天，就讓白石湖的微風和山景療癒你的心，享受屬於臺北的山城慢旅吧！大地工程處表示，白石湖社區被群山環繞，景緻優美，農村風貌純樸宜人，豐富的風景元素突顯出這裡的獨特性。首先介紹臺北第一座大跨距吊橋-「白石湖吊橋」，以以龍骨造型聞名，自99年啟用以來，白石湖吊橋已成為社區的地標與人氣打卡點，更是串聯周邊農村與步道景點的重要存在! 跨過吊橋後，白石湖的美好才正要開始。古錐埤是當地居民齊心開鑿的蓄水池，象徵著社區的團結與記憶；浪漫的同心池以雙心造型與季節花海相映成趣，每一季都可拍出不同風景；遠方的夫妻樹則相互依偎，守護著這片幸福土地。當然別錯過「許願步道」入口處那棵被稱為「許願樹」的巨大烏心石老樹，在這裡輕聲許願，彷彿讓老樹見證，讓山風帶著飛翔而實現。沿途伴隨蟲鳴鳥語、花草香氣，讓人不知不覺放慢腳步、深呼吸，感受白石湖台灣好新聞 ・ 11 小時前
遊日資訊交通情報大爆炸！桃園機場 T3 進度、機捷夜班、台北捷運電子支付7大交通亮點一次看
日本觀光資訊更新頻繁快真上！近期正準備飛日本、規劃行程的旅客，可能要先更新一下最新的交通與航班資訊啦！不只日本自由行規則可能大轉彎，台灣端的機場、捷運、航空公司也同步大升級。從桃園機場第三航廈的階段啟用，到台北捷運電子支付上線、桃園機捷紅眼班專用班次、航空 Wi-Fi 免費化等，都將直接影響旅客的旅行體驗。以下一次7大重點，讓你真正做足準備再出國！景點+ ・ 1 天前
杭菊靈堂照？拍照姿勢錯了「照片超詭異」 專家曝關鍵避免
苗栗銅鑼杭菊正值最佳賞花時節，吸引大批遊客前來欣賞金黃花海！攝影專家張麥斯提醒，拍攝時須注意取景和姿勢，才能拍出美麗照片，避免產生「靈堂照」的錯覺。除了苗栗銅鑼，台中新社花海也有大片波斯菊及百日草盛開，同樣值得一遊。氣象署預報，溫暖舒適的天氣將持續到24日，25日將有一波東北季風南下，北台灣溫度可能驟降近10度，民眾要注意保暖。TVBS新聞網 ・ 1 天前
富岡鐵道藝術生活節登場 卓榮泰盼增進全台各火車站觀光量能
行政院長卓榮泰昨（22）日前往桃園市出席「富岡鐵道藝術生活節」時表示，交通部、台鐵公司及國內旅行社正研議串聯國內觀光列車，推出鐵道觀光旅遊方案，吸引國內外鐵道迷，以增進整體鐵道觀光量能，進一步帶動火車所行經每一座城市的進步與發展。他期盼全台各火車站皆能嘗試推動類似今日活動，彰顯各自車站的文化與故事，桃園電子報 ・ 8 小時前
試乘報告／國泰航空全新打造香港機場貴賓室 「逸連堂」候機必做三件事
國泰集團近年投資逾港幣一千億元，提升機隊、客艙產品和數位創新等多個領域的體驗，重塑貴賓室亦是創新計劃的一部分。改裝後在2025年5月先發登場的「逸連堂the Bridge」，位在香港國際機場的便利位置，除了保留常客喜愛的經典元素，又加入一系列新設計，提升乘客的候機體驗，難怪許多旅客就算不搭商務艙，也要用亞洲萬里通里程兌換使用國泰貴賓室，而在全新的the Bridge，一定要做以下三件事，就能讓候機體驗大大加分。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前