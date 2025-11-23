逾54萬張中國赴日機票取消！傳日本飯店降價了 鬧區照樣人擠人？他揭真相：效果有限

日本鬧區因為中國旅客變少而變空？旅日達人分析影響可能很有限。（示意圖，資料照）

近期日本與中國的關係緊張，中國呼籲公民減少赴日，傳出已有超過50萬張赴日機票被取消，網路上更有人發現最近日本的旅館出現降價的趨勢，可能與中國遊客減少有關。但也有人指出，大阪的心齋橋商店街這幾天一樣人山人海，旅日達人「林氏璧」翻出數據分析表示，就算把中國旅客的比例都拿掉，在鬧區會感受到人少的效果可能很有限。

中國不滿日本首相高市早苗對於台海情況的發言，號召中國公民暫停赴日旅遊，中國國營航空公司更開放免費退、改赴日機票，日前中國媒體報導，開放3天內至少有54萬張機票被取消，還有旅行社表示有逾5成的日本旅遊訂單被退訂。

傳日本飯店房價降價了？ 達人實測指原因

在中國人大量減少赴日旅遊的情況下，近期有不少人發現，日本的住宿或是需要預訂的餐廳，最近突然變好訂，不僅可選的時段增加、價格也隨之降低，認為可能是與中國人取消有關。旅日達人林氏璧在臉書發文討論，提到有些朋友這幾天在飯店提供免費取消的情況下，重新訂到了更低價的日本住宿，認為這波確實有造成日本住宿降價，但也有人覺得無感。

林氏璧指出，這樣的感受與區域有關，如果原本鎖定要入住的地方有很多中國旅客會入住的話，到年底前的空房被釋出後，房價當然可能有所變動；但若那間旅館原本中國旅客所佔住宿的比例不高，那可能就不太會有影響。另一個因素則是入住日期，如果時間比較近又被大量取消釋出空房，業者就會降價求售。

他實際以12月初的東京池袋來查詢，每人每晚約3,172至5,900日圓（約台幣635到1,200元）即可入住，直言這個價格確實「有點甜」；同時他也發現上野、銀座、淺草亦有價格鬆動的感覺，不過熱鬧的新宿房價還是蠻貴的。

中國人不來也沒差？ 實際數據揭影響情況

此外林氏璧也發文提到，有些朋友想藉由日本各鬧區人潮有沒有變少，來驗證中國旅客是否有減少，有人就發出大阪心齋橋商店街的照片，讓眾人驚嘆該處依然人山人海。

不過林氏璧解釋，由於最近剛好遇上日本三連休，又是紅葉旺季，人多也是正常的。且根據日本統計，訪日觀光客第一名的中國約占全體23%，若以100人來算，將23%的中國人拿掉，街上還是有77個人，很難看到全空的景象，況且還有很多是本地人，因此能感受到人少的效果可能很有限。他進一步說明，對於原本中國旅客比例高的地方，例如大城市東京、大阪、京都來說，影響可能比較大；而根據日本政府2023年統計，台灣旅客在各地區分布最廣泛、均衡，在全日本47個都道府縣中，台灣在多數縣市的過夜人數中排名第一。

