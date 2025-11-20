逾54萬張機票取消！央視：日本旅遊寒冬難捱

▲11月20日，中國遊客參觀了東京淺草寺，時值中日關係緊張之際，中國政府呼籲國民近期避免赴日旅遊。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「存亡危機事態」、「集體自衛權」的言論風波持續延燒，中國目前雖未明令禁止，但已經在透過「安全疑慮」等理由，呼籲民眾避免前往日本旅遊。中國官媒《央視》聲稱，自15日以來，各大航空公司已經有超過54萬張飛往日本的機票被取消，形容赴日旅遊遭遇「退訂寒潮」。

根據《央視》報導，過去中國遊客通過消費支持日本旅遊業䌓榮，如今，安全無法得到保障，氛圍不再友好甚至敵對，日本沒有理由繼續享受中國遊客的消費紅利，批評高市早苗「搞事」只會把日本搞亂，日本旅遊業的這場寒冬「注定難捱」。

廣告 廣告

《央視》指出，在中國赴日機票持續取消的同時，韓國、泰國、新加坡等周邊國家，已迅速捕捉到市場變化、緊盯中國遊客流向變化，採取新增航線等多項措施，吸引中國遊客。

不只如此，《央視》還提到，中國境內的雲南、海南等地，高級飯店的預訂量也顯著上升，國內各旅遊景區亦出現「淡季不淡」的情況，喊話：「地域遼闊的祖國大好河山，等著大家去遊覽。」

《央視》強調，日本經濟本來就面對下行壓力，情況演變至此，要怪也只能怪高市和日本的極右分子，希望他們早日清醒、懸崖勒馬，回頭是岸。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高市早苗人氣旺！家鄉奈良推「早苗醬餅乾」 4款圖案藏巧思

高市早苗陷中國「指鹿為馬」認知作戰！學者建議日本4大策略反擊

中國人真的從日本消失！池袋街頭空蕩蕩 日本網友：謝謝高市早苗