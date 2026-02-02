逾5600勞工無薪假放到年後 勞動部曝訂單回穩時間

美國對等關稅降至15％，不過勞動部最新公布數據顯示，全國共346家、5675人實施減班休息（無薪假），仍相較2周前增加265人。其中274家、4735人因美國對等關稅實施，也較2周前增加250人。（本報資料照片）

美國對等關稅降至15％，不過勞動部最新公布數據顯示，全國共346家、5675人實施減班休息（無薪假），仍相較2周前增加265人。其中274家、4735人因美國對等關稅實施，也較2周前增加250人。勞動部表示，未來將持續觀察減班休息情況，估2月中或月末會出現訂單回穩、減班休息人數減少趨勢。

勞動部公布數據顯示，共346家、5675人實施減班休息，相較115年1月16日公布實施317家、5410人，本次增加29家，人數增加265人。另外，有5家企業、54名員工恢復原本工時。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示， 本期實施減班休息企業逾9成為50人以下，實施人數均未超過100人，實施業別仍以製造業為最大宗，其中以金屬機電業占比最高，這之中又以機械設備製造業125家、2849人實施最多。

勞動部統計，本期因美國關稅實施減班休息共274家、共4735人，較上期增加22家、250人。

黃琦雅表示，美國關稅確定為15％，其影響未在本期呈現，不過預估本月中或月末會出現訂單回穩、減班休息人數減少趨勢。

勞動部補充，目前通報減班休息的勞工朋友，有72.8％、252家企業適用僱用安定措施的產業，76.8％、4361員工可以申請7成的薪資差額補貼。若非屬僱用安定措施業別，參加勞動部訓練也有每小時196元的訓練津貼可以申請，最高每月可領1萬6300元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資，也必須位勞工投保勞、健保，並提繳勞退。

