逾6千跑者回嘉 拚集齊故宮三寶

「2025第7屆故宮南院馬拉松」7日清晨在嘉義縣故宮南院登場，逾6000名跑者齊聚開跑。適逢南院開館10周年，主辦單位送上全新「肉形石」造型獎牌，被稱是「史上最具食慾」的獎牌，與前兩年「毛公鼎」、「翠玉白菜」完賽獎牌還能組成「故宮三寶—酸菜白肉鍋」，深具收藏意義。

今年是故宮百年、南院開館10周年，為了昨天的賽事，南院特別推出全新系列參賽禮與紀念品。出席鳴槍起跑的故宮院長蕭宗煌說，今年以「跑者」、「RUN」與南院建築為靈感，打造限定「故宮南院馬拉松CI」，另以北宋范寬〈谿山行旅圖〉構圖設計紀念巾與提袋，展現崇山峻嶺與天地大觀的壯闊視野，跑者把千年山水畫「披在肩上、帶回家」，是最具文化價值的參賽禮。

最受跑者期待的，就是拿到完賽獎牌那一刻，今年全新亮相的「肉形石」造型獎牌，看起來金光閃爍、油亮水潤。蕭宗煌說，這塊「史上最具食慾」的獎牌，與前年「毛公鼎」、去年「翠玉白菜」能組成全套「故宮三寶—酸菜白肉鍋」，只要跑者連續3年完賽，就能集滿三寶。

今年組別除原有的全馬、半馬、11K、3K樂活與健走組外，還首次推出7K組，讓第1次報名路跑或輕量跑者，也能依自身狀態選擇最合適的挑戰。現任台北市政府文化局長蔡詩萍也選擇參加南院馬拉松，挑戰人生第100場全馬，另有多位視障選手在領跑員陪同下跑完全程。

昨天南院還特別準備100份故宮文創商品作為摸彩品，並強調「南院馬拉松」不只是一場賽事，更是一種態度，也是融合健康、文化、美學與情感交流的慶典，期待所有跑者明年再相約南院。