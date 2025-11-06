逾60年歷史！火燒南門市場 攤商損失慘吐苦水

桃園市 / 綜合報導

桃園市桃園區的南門市場有超過60年歷史，是當地歷史悠久的傳統市集之一，還榮獲去年度的三星優良獎章！因為地點就在市政區附近，住商混合的鬧區，公有和周邊攤商加起來超過八百攤，走一趟就能買齊生活所需，是當地居民記憶最深刻的傳統市場！如今卻慘遭祝融，賣魚的剛進百萬元漁貨，被燒個精光，賣衣服的剛換季存貨也全被燒毀，就算沒被燒掉衣物被滅火的水噴濕，也只能降價拋售，還有中藥行整個被燻黑，藥材進貨的恢復期可能也要三到五個月。

火才剛滅完不久，業者著急走進自家中藥行，但放眼望去牆面電器全被醺黑，但店面倉庫幾近全毀，數十萬元藥材全都得報廢，南門市場中藥行業者親友楊小姐說：「中藥材現在都很貴嘛，應該(損失)5、60差不多喔，要重新裝潢要整理的話，3-5個月要喔。」

還有魚販才砸了百萬進貨，就遇上大火全都付之一炬，數十萬起跳數百萬也有，業者財損難以估計，更擔心恢復期遙遙無期，拆開衣服外袋，一一把衣物的包裝袋拆開晾乾，能救多少算多少打算降價換現金，賣衣服正值換季但庫存也被惡火吞噬，南門市場服飾業者周小姐說：「現在這時候就是要換冬天的，所以損失沒辦法估計。」

還有豬肉攤商，因為疫情改賣薑母鴨，沒想到如今豬肉解禁前又發生火災，賴以為生的攤位毀了，情緒激動久久難以平復，南門市場攤商說：「南門市場就像我家一樣，就像我媽媽一樣，我們家失火了，你們說我不傷心嗎。」

早在在民國四十多年就已經成型，是當地傳統市場當中歷史相當悠久，地點在中山路三民路南華街，位處鬧區交通很方便，是在地居民共同的生活印象，公有加上周邊超過八百攤，是經濟部去年度的三星優良市集。

南門市場自治會委員李先生說：「其實錢再賺就有啦，主要是能讓我們盡快營業啊，我們真的沒辦法營業的話，這些日常的生活開銷，其實會壓力滿大的。」

桃園市長張善政說：「還沒有重建完成以前的中繼市場，中繼市場我們會盡快找鄰近的地方能夠整理一下，讓我們攤商能夠到附近去營業，不要影響到他們的生計。」生活還是要過，許多攤商收起淚水捲起袖子決定盡快再出發，希望能找到地方至少能先做生意，不然少賺一天是一天。

