逾60軍人賣帳戶助詐騙 徐巧芯：為月收幾千元鋌而走險，服役18年官兵終生俸沒了

陸軍馬祖防衛指揮部約多名士官兵，涉出售帳戶供詐騙集團充當人頭帳戶，涉案人數恐逾60人。上士涉嫌違反洗錢防制法等案件，向軍中同袍、友人收取蝦皮賣家帳號及綁定金融帳戶，出租予不法集團收取對價，遭法院羈押禁見。國民黨立委徐巧芯表示，部分涉案官兵已服役長達17至18年，只差一步之遙的終生俸，卻因一念之差而功虧一簣，一輩子的努力都付諸東流。

國軍馬防部爆發官兵涉入「賣帳戶」案件，徐巧芯表示，將本事件分成三個部分釐清：一、涉案動機： 這些官士兵都是貪圖每月區區幾千元的額外收入，鋌而走險提供個人帳戶，淪為洗錢工具。二、嚴重後果：依據法令，軍人視同廣義公務員，依法不得有額外不法收入。所有涉案人員將面臨全數退伍汰除的命運，並接受司法判刑。三、慘痛代價： 尤其令人痛心的是，部分涉案官兵已服役長達17至18年，只差一步之遙的終生俸，卻因一念之差而功虧一簣，一輩子的努力都付諸東流，實在令人扼腕嘆息！

徐巧芯指出，本案不僅嚴重影響部隊戰力，更重創國軍形象。軍人應效忠國家、保護人民，絕不容許與不法集團掛鉤，做出損害國軍聲譽和社會信任的行為。

徐巧芯呼籲，所有軍中弟兄姊妹，潔身自愛，切勿因貪圖蠅頭小利而斷送個人前途，更別成為犯罪幫兇！國防部與軍方應徹底清查、多加提醒，杜絕類案再次發生。

