逾6000億美元的AI軍備競賽！美科技巨頭今年資本支出驚人，為何亞馬遜拋出2000億美元預估，股價反跌11%？

亞馬遜預估2026年資本支出將上看2000億美元，不僅比2025年的1310億美元高出逾50%，也遠高於市場預估的約1466億美元。 對於亞馬遜將今年資本支出一舉拉高逾三成的作法不太買單，金融市場顯然不太買單，亞馬遜股價在周四（2/5）美股盤後一度大跌11%，跌至197.14美元，遠低於當天收盤價222.69美元。

「我們迎來強勁需求，客戶希望透過AWS處理核心業務與AI負載」

亞馬遜執行長傑西（Andy Jassy）於台灣時間周五（2/6）凌晨的上季線上法說會中說明，2026年預估達2000億美元的資本支出，將主要投入AWS （Amazon Web Services，亞馬遜雲端運算服務），因為其非AI相關工作量的成長率高於預期。

他表示，這筆龐大支出主要是因應市場對現有產品的強勁需求，以及 AI、晶片、機器人和近地軌道衛星等「開創性機會」。

亞馬遜價值110億美元的AI資料中心「Project Rainier」於去年10月正式啟用，主要支援AI聊天機器人Claude背後開發商Anthropic的工作負載。

傑西強調，「我們迎來非常強勁的需求，客戶確實希望透過AWS處理核心業務與AI負載。我們只要一安裝好產能，就能立即轉化為營收」。

AWS是全球頂尖的雲端基礎建設供應商，但正面臨Google、微軟等對手的強力競爭。

華爾街不買單，主擔憂亞馬遜陷入「無止境的擴張循環」

然而，對於亞馬遜大幅調高資本之支出，華爾街非常不買單，主要是擔憂亞馬遜恐陷入「無止境的擴張循環」。投資業者DA Davidson & Co.分析師Gil Luria指出，市場之所以不捧場，在於亞馬遜資本支出的成長速度，明顯高於AWS的營收成長。

投資人質疑，亞馬遜正與微軟、Google及臉書等科技巨頭，陷入愈來愈激烈的資本競賽，但這些鉅額投入最終能否如預期回收，仍是個問號。

投資諮詢業者Motley Fool資深分析師夏瑪（Asit Sharma）也警告，今年亞馬遜的預期資本支出，甚至將超過其營運現金流，這將無法消除市場對於過度支出的風險擔憂。

Alphabet已宣佈，2026年資本支出最高翻倍至1850億美元

亞馬遜並非唯一大舉燒錢的科技巨頭，亞馬遜、微軟、Alphabet（Google母公司）和Meta，在2026年資本支出總額預期將超過6300億美元（近20兆台幣）。

在亞馬遜之前，Alphabet日前已宣佈2026年資本支出最高將翻倍至1850億美元，Meta則預測支出將接近翻倍，這都顯示科技巨頭間的AI軍備競賽，短期還看不到放緩跡象。

日系券商MUFG之前曾在研究報告指出，若以6000億美元資本支出來看，其中大約75%（4500億美元）是直接投入AI基礎建設，包括伺服器、GPU、資料中心及相關設備，而非投入傳統的雲端建設。

