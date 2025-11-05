「生命會自己找到出路！」台中一名菇農透過網路販售DIY種珊瑚菇太空包，沒想到遇到顧客超過7天未取貨，當包裹退回時，珊瑚菇竟已鑽破紙箱茁壯成長。菇農將此奇特景象PO網，引起網友熱議，紛紛讚嘆「這是箱菇啊！」專家解釋，紙箱內部環境陰涼潮濕，才會讓珊瑚菇破箱而出。而這個「箱菇」意外爆紅，不僅展現驚人生命力，也為菇農帶來更多訂單，成了最佳的免費廣告！

逾7天未取貨「珊瑚菇」太空包長到鑽破紙箱 網稱「箱菇」自找出路。(圖／TVBS)

台中一名菇農透過網路販售DIY種珊瑚菇太空包，卻遇到顧客超過7天未取貨的情況，當包裹退回時，珊瑚菇已鑽破紙箱茁壯成長。這位菇農將此奇特景象拍下並分享到網路上，引起網友熱烈討論，許多人稱讚這是「箱菇」，並表示「生命會自己找到出路」。這起意外事件不僅展現了珊瑚菇驚人的生命力，更為菇農帶來意外的訂單增長。

許多人稱讚這是「箱菇」，並表示「生命會自己找到出路」。(圖／TVBS)

一個看似普通的紙箱，左上角卻長出一叢可食用的珊瑚菇，這奇特的景象引起了廣泛關注。頭嵙山香菇老闆林翊丞在社群媒體上發文表示，有位姓吳的顧客訂購的菇菇包在外流浪了7天，結果已經長出菇來，現在要拿也來不及了。林翊丞解釋，這是少數被退訂的包裹，造成業者必須吸收退訂運費和香菇包本身的成本。

顧客訂購的菇菇包在外流浪了7天，結果已經長出菇來。(圖／TVBS)

打開紙箱後，可以看到沒有變化的木耳，以及突破包裝袋右側長出的珊瑚菇。林翊丞表示，這類DIY太空包通常可以收成3至4次，正常使用方式是先用美工刀劃開頂部包裝，取出塑膠套和棉花後，放在陰涼處早晚噴水。他推測，可能是因為貨運過程中的碰撞，加上紙箱內部環境陰涼潮濕，才會讓珊瑚菇破箱而出。

紙箱內部環境陰涼潮濕，才會讓珊瑚菇破箱而出。(圖／TVBS)

當被問到看到菇菇從紙箱長出的第一個想法時，林翊丞回應，覺得自家香菇可能要爆紅了。他進一步解釋，現在許多人喜歡購買太空包自己種植的原因，是因為大家可以自己當農夫，親自採收香菇，而且香菇在市區的價格相對較高。珊瑚菇旺盛的生命力突破了包裝和紙箱的障礙，成功「出頭天」。林翊丞表示，雖然這一包被棄單，但照片分享到網路後，反而為他帶來了更多的訂單。這個「箱菇」不僅展現了驚人的生命力，也為菇農帶來了意外的收穫。

