逾7成同意！台大校長陳文章續任 任期至2031年

國立台灣大學於12月13日召開臨時校務會議，討論校長陳文章的續任案。會議出席153名代表中，有127票支持，通過率高達73.84%。陳文章的下一任期將自2027年1月8日起至2031年1月7日。他在會後表示，感謝校務會議代表的支持，並承諾將持續堅守學術自由，深化人才培育，與師生、校友共同迎接台大的下一個百年。

台大校長陳文章順利通過續任。（圖／台大提供）

根據「台灣大學組織規程」第七條規定，校長首次續任案需獲得過半數代表同意。此次會議的出席率為88.95%，顯示出校務會議成員對於校長續任的重視。陳文章強調，未來將竭力推動台大在新科技及新時代下的發展，並維護其學術地位，扮演國內高等教育的領頭羊角色。

他表示，實現台大的願景需要全體師生及校友的共同努力，並期待與大家一起開創台大的新篇章。

