逾7成國人會買含乳酪餐點 農業部推廣台灣起司

〔記者楊媛婷／台北報導〕隨少子化與飲食習慣變遷，鮮乳消費量今年將迎來首度下跌，為讓國產牛乳有更多應用，農業部畜牧司委託食品工業研究所(食工所)推廣餐飲業者使用國產牛乳製成乳酪入菜，食工所指出，國產乳酪有更高的鮮度、更好的奶香，也不若進口乳酪過鹹，國人接受度高。

牛乳含有高鈣質，依衛福部國健署每日飲食指引，每人每天必須至少喝2杯各240cc的牛乳才能補足每日鈣質所需，台灣鮮乳口感香甜並且從產地到餐桌不需2天，鮮度無法取代，但受少子化與部分民眾用植物奶取代牛奶等飲食習慣改變下，鮮乳消費量從過去的逐年成長首度迎來減少，農業部畜牧司長李宜謙表示，為讓國產牛乳有更多應用，希望推廣固態乳品，也就是乳酪，尤其目前國內乳酪主要都倚賴進口，國產乳酪食物旅程短且新鮮，國產生乳原料更是頂尖，目前國內已有6家製作乳酪業者。

畜牧司委託食品所研究，發現使用台灣生乳製成的國產新鮮乳酪有短鏈供應優勢，有更高的新鮮度、更好的奶香，以及符合國人口味的更低鹹度，也能更快供應，並調查發現相比單吃乳酪的國人僅36.1%，7成以上國人平常就會購買含有乳酪的餐點，6成以上會用乳酪入菜，因此決定先行投入先從餐飲端推廣國產乳酪。

食工所和多家餐飲業者合作推出民眾接受度高的國產奶油乳酪、切達乳酪、馬茲瑞拉乳酪、馬背乳酪等入菜，其中饗賓集團旗下的饗A JOY推法式濃湯千層，將龍蝦濃湯濃縮後再加入國產奶油乳酪，餅皮則有濃濃花生味，甜鹹風味交錯；饗食天堂推使用國產奶油乳酪拌入燻鮭魚、鮮蒔蘿、酸豆佐以洛神花醃漬的蕗蕎等的「燻鮭魚奶油乳酪軍艦」，滑順又完美結合奶香與鮭魚脂香，尾韻帶著煙燻味；果然匯則推出「松露奶油起司歐姆蛋」，同樣使用國產奶油乳酪，是濃郁又清爽的蛋品料理，相關品項下個月就吃得到。

為讓民眾更了解乳品應用，食品所也推出「台灣乳品多元加工及應用推廣平臺」，透過可視化圖表、趣味影音、聲音地圖、創意料理、研究科普等，呈現國產乳品從生產、加工到應用的全貌。

奶油乳酪等是國人接受度高的乳酪產品，現在也有國產奶油乳酪可選擇。(記者楊媛婷攝)

馬背乳酪與馬茲瑞拉起司國人接受度也高，國產吃起來更新鮮香甜。(記者楊媛婷攝)

饗賓集團使用國產奶油乳酪入菜，將濃縮後的龍蝦濃湯搭配花生千層餅皮，再撒上蝦味先碎末，成高雅口感的法式龍蝦濃湯千層。(記者楊媛婷攝)

