逾700人報考卻年年缺額？北市美術藝才班分發無遞補惹怨

有家長反映北市高中美術藝才班實際入學人數屢低於招生名額，導致有意願就讀的學生無法遞補。（示意圖／本報資料照）

近年北市高中美術藝才班招生出現制度與實務落差，家長反映部分學校實際入學人數屢低於招生名額，導致有意願就讀的學生無法遞補。台北市議員詹為元指出，分發制度未設備取與遞補機制，續招又缺乏統一規範，造成人才流失。北市教育局回應，藝才班招生採多志願分發選填，故無備取或遞補設計；另北區藝才班招生範圍橫跨北北基、桃竹苗、宜花等縣市，續招作業恐擾動已報到學生公平性。

詹為元說，近年北區高中美術藝才班術科測驗報名人數，每年約有700至800人報考，顯示具備藝術潛能且有意願就讀美術藝才班的學生人數穩定存在，但北市高中美術藝才班，雖於制度上核定每班招生25人，實務上卻屢屢出現實際報到人數未滿額情形，部分學校更連續數年未能補足學生員額。

廣告 廣告

詹為元表示，現行高中美術藝才班甄選入學制度採登記分發方式辦理， 一旦學生因志願排序或個人選擇放棄報到，該校名額即直接產生缺額；但分發制度並未設有備取或遞補機制，致使名額無法即時補足，使得有意願就讀的學生，於分發後即喪失遞補入學可能。

詹為元表示，依規學生完成報到後如有缺額，學校得經主管機關同意後辦理續招，不過實務上續招是否辦理、何時辦理及是否補足學生， 皆由各校自行評估決定，市府教育局並未訂定一致原則、作業條件或時程規範，致使各校處理方式不一，形成制度放任、 各自為政。

詹為元說，近5年多數學校即便出現未滿額情形，也未啟動續招程序，僅有個別學校曾辦理；即便辦理，續招作業須待分發及報到作業結束後，實際時程多已落在每年7月中旬後，多數學生升學去向早已確定，難以發揮補足名額功能，也恐造成自小持續就讀藝術專業培養的學生，被迫轉入普通班，導致學習歷程中斷。

詹為元建議，應彙整北市實務執行情形，主動向中央具體反映，研議北區聯合分發制度中導入備取或遞補機制，或調整報到與補足名額整體作業時程，以確保有意願、有能力就讀美術藝才班的學生，不因制度設計而被排除於升學體系之外。

教育局說明，北市高中藝術才能班音樂、美術、舞蹈、戲劇等藝才班，入學方式包含「術科測驗成績」或「競賽表現優異具體事蹟」2大類，並由各分區學校擬定具體實施計畫與分區簡章，提報中央核定後辦理招生作業，甄選門檻及分發規定皆依中央法規及招生簡章辦理。

教育局指出，學生參加術科測驗並經鑑輔會鑑定通過者，尚需參加國中教育會考，並以術科測驗分數及學生志願作為統一分發作業依據，各校亦可參採國中教育會考成績作為錄取門檻，未達招生學校標準者，則不予分發；而學生以競賽表現入學者則逕依簡章安置入學。

教育局說，依各類多元入學簡章規定及志願設計，採多志願分發選填， 故無備取或遞補設計；凡經錄取報到後，學生不得再參加該學年度其他入學管道。若分發錄取未報到、報到後放棄，或未達各校招生標準等產生缺額，則依法由各校依據中央規定提報辦理續招事宜，不過續招對象僅限於各入學管道均未錄取或報到放棄者，因北區藝才班招生範圍橫跨北北基、桃竹苗、宜花等縣市，續招作業恐擾動多縣市已報到入學學生的公平性爭議，故藝才班續招作業須審慎評估。

更多中時新聞網報導

《阿凡達3》賣破170億 登耶誕票房冠軍

朴敘俊停工1年 《等待京道》找回熱情

NBA》浪花重聚 柯瑞穿湯普生球鞋致意