逾8成家長誤認幼兒成長配方為乳品 多含添加糖非必需





【NOW健康 吳思奕／台北報導】董氏基金會長期觀察發現，許多家長在電視、網路或報章雜誌等管道接觸到幼兒成長配方廣告，這類產品經常主打銜接母乳、延續母乳保護力等；或因親友推薦，在孩子滿1歲後選擇幼兒成長配方（俗稱為3號奶粉）。然而，在選擇此類產品時，家長往往忽略幼兒的天然食物來源包括乳品的攝取。董氏基金會食品營養中心也指出，《2025～2030美國飲食指南》強力主張0～4歲幼兒應完全避免攝取添加糖，5～10歲亦不建議攝取。然而市售幼兒成長配方卻普遍含有果糖、蔗糖、葡萄糖、葡萄糖漿、玉米糖漿等添加糖成分，提醒家長應審慎評估。



成長配方偏甜恐致糖上癮 影響幼兒咀嚼與飲食習慣



董氏基金會主任許惠玉表示，幼兒時期正是感官與進食能力發展的關鍵期，若過度依賴此類口味偏甜且味道單一的配方，不僅容易讓孩子養成嗜甜的習慣，增加糖上癮的風險。更會使其因習慣了高甜度的人工刺激，導致長大後對清淡的天然原型食物失去興趣，進而不願嘗試健康的天然食材。

廣告 廣告



此外，孩子在成長過程中應均衡攝取6大類食物以滿足所需的各項營養，並在咀嚼、吞嚥固體食物的過程中，體驗多樣化的食物風味，同時透過餐具使用增進齒顎及口腔肌肉的統合發展，有助於獲得情緒上的滿足、培養進食的樂趣。



若是長期以缺乏顆粒與纖維的液態成長配方取代正餐，將使幼兒失去鍛鍊咀嚼能力的機會，影響進食技巧的發展，使其陷入不願嘗試不同質地食物、營養不均與進食能力遲緩的惡性循環，因此家長應審慎評估、避免過度依賴。



調查顯示 逾8成家長誤以為幼兒成長配方為乳品



根據董氏基金會食品營養中心於2022年進行的「幼兒成長配方使用調查」，統計其中353份有效樣本，發現高達81%的家長誤以為幼兒成長配方屬於乳品類。但事實上，幼兒成長配方外觀雖類似奶粉，產品包裝上多會標示「幼兒成長配方」、「營養成長配方」等文字，但實際上並非乳品，亦無法取代幼兒每日所需的乳品攝取。調查亦發現，近7成（66%）幼兒攝取幼兒成長配方，這當中有超過7成的孩子每天飲用1～3瓶（1瓶以240ml計算）。



家長選擇的主要原因依序為：認為添加營養素能幫助成長（57%）、作為1歲前嬰兒配方的延續（43%）、擔心副食品量吃不夠或吃不飽（28%）、擔心副食品內容不夠營養（25%）等。可見家長認為幼兒配方是一種確保營養的保險手段與慣性。



幼兒自1歲起即可正常飲食 攝取6大類新鮮食物



許惠玉表示，世界衛生組織（WHO）與聯合國兒童基金會建議幼兒滿1歲起即可開始正常飲食，應均衡攝取全穀雜糧、蔬菜、水果、乳品、豆魚蛋肉及油脂堅果等6大類新鮮食物，即可滿足成長所需的營養、膳食纖維及植化素。在乳品類方面，建議1～6歲幼兒每天攝取2杯（480ml）乳品，包括鮮奶、保久乳、優酪乳或全脂乳粉等，便足以因應乳品類的需求。不必捨近求遠，讓幼兒接觸可能會引發影響飲食習慣的幼兒成長配方。



中華民國營養師公會全國聯合會理事長黃孟娟提醒，根據世界衛生組織（WHO）、歐洲食品安全局（EFSA）、歐洲小兒腸胃肝病與營養學會（ESPGHAN）及美國兒科學會（AAP）等多項國際權威指引指出，對1～3歲的健康幼兒而言，市售的幼兒成長配方並非成長過程中必要的常規食品，亦缺乏在均衡飲食基礎上能帶來額外健康益處的科學證據。只要透過均衡多樣化的固體食物，並搭配適量的乳品，即可滿足此年齡層幼兒的營養需求。幼兒成長配方最多僅能在特定營養素攝取不足時，作為輔助性的選項之一。



幼兒成長配方非必需 長期攝取恐增慢性病風險



關心社會議題的前律師林佳韻表示，身為母親，她觀察到1歲多的孩子不僅熱衷學習使用吸管或杯子，對於保久乳、優格等新食物的味道，也展現出高度接受度。因此，建議把握此階段放手讓孩子自行進食天然食物，不僅能順利戒除奶瓶，也有助於培養自主進食的能力，降低偏食的情形，讓家長不再需要追著餵食或擔心孩子飲食不均衡。



董氏基金也提醒，幼兒滿1歲起即可開始正常飲食，幼兒成長配方並非必要的補充品。若長期攝取，可能帶來以下負面影響：



【負面影響1】 額外攝取過多精緻糖，可能會導致糖上癮，甚至增加慢性疾病的風險。



【負面影響2】 易養成嗜甜口味。



【負面影響3】 影響未來對健康食物的接受度，不習慣健康食物的風味和口感。



【負面影響4】 妨礙幼兒咀嚼能力的發展。



【負面影響5】 1歲前的嬰兒配方食品【註1】與市售鮮乳皆有明確且嚴格的規範，且根據《嬰兒與較大嬰兒配方食品廣告及促銷管理辦法》，不能廣告、促銷。介於兩者之間的幼兒成長配方為一般食品的管理，規範相對寬鬆，產品品質差異較大。



呼籲衛福部強化管理 明確標示添加糖並加註醒語



董氏基金會與中華民國營養師公會全國聯合會共同呼籲，衛福部應針對1歲以上幼兒成長配方加強管理，強化產品標示規範，明確揭露添加糖含量並加註醒語。美國兒科學會（AAP）建議，幼兒成長配方不應標示為配方，以免誤導家長，應該標示為飲料，並且不應與嬰兒配方食品擺放在相鄰的貨架上，以免誤導。



亦可參考紐、澳等國針對植物性飲品的管理方式，要求相關產品於包裝明確標示如「不適合作為幼兒之牛奶替代品」；還應加強向家長宣導，強調幼兒應均衡飲食、攝取天然健康食物，並清楚說明幼兒成長配方並非乳品，協助家長為幼兒飲食把關。



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸極端低溫與劇烈溫差威脅心血管！ 年輕人也應提高警覺

▸膝蓋痛不知道看哪一科？膝關節全科中心整合預防與治療 避免跑錯科延誤黃金期