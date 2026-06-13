「逾8成機率近日簽署」CNN曝美伊停火協議：立即重啟荷姆茲海峽

美國和伊朗的和平談判傳出有重大進展。(示意圖) 圖:翻攝自 X @NiKiTa_32156

[Newtalk新聞] 美國和伊朗的和平談判傳出有重大進展，居中協調的巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）今天表示，美伊和平協議的最終文本已獲各方同意；美國官員則指稱，有80%至85%機率在數日內與伊朗簽署協議。據外媒曝光的美國、伊朗「諒解備忘錄」協議內容包括，中東所有戰線將停火60日，並就伊朗核子計畫展開進一步談判；伊朗將重新開放關鍵能源水道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），美國則解除對伊朗港口的海上封鎖。

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綜合法新社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，夏立夫在社群平台X（前推特）發文寫道：「我們可以確認，已經達成一份最終並獲得美伊同意的和平協議文本，巴基斯坦目前正與雙方密切合作，以敲定下一步行動。」並標註美國與伊朗總統以及兩國其他領導人。在此之前，美國總統川普（Donald Trump）曾憤怒指責德黑蘭當局在談判中缺乏誠意。夏立夫直言：「在巴基斯坦持續進行密集斡旋的過程中，我們充分了解那些企圖破壞和平協議的人正不斷地發動錯誤資訊的攻勢。」

美國政府一名高階官員透露，美方有「80%至85%的把握」在未來數日內與伊朗簽署和平協議。這位不願具名的高階官員告訴媒體：「我們預期未來數日內將簽署協議，但我無法提供確切日期。」他聲稱：「如果你今天早上問我對簽署協議的信心有多少，我可能會說75%，但現在大概提高到80%至85%。不過，還沒有達到100%。」伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）證實，伊美達成協議以結束中東戰事的可能性「前所未有地接近」。

根據CNN掌握的協議內容，包括黎巴嫩在內的所有戰線待協議簽署後全面停火60日；荷姆茲海峽立即重新開放，伊朗不收取任何通行費，確保能源與貨物自由流動；美國會視協議進展及德黑蘭持續投入協商的誠意解除對伊朗的海上封鎖及部分制裁。美國新聞網Axios指出，荷姆茲海峽的運量會在簽署後30天內恢復至戰前水準。德黑蘭會對至關重要的核議題做出承諾，滿足華府對此議題的所有要求。首要也最重要的，即是表明永不取得核武，並設法解決僵持不下的濃縮鈾議題。

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