逾8成美商對台經濟前景持信心 逾9成續在台投資

台灣美國商會今(27)日發布《2026年商業景氣調查》。(記者廖家寧攝)

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣美國商會今(27)日發布《2026年商業景氣調查》。調查結果顯示，美企對台灣作為科技與投資前沿的信心持續升溫，並具備穩健的基本面支撐，84%的受訪者對台灣未來3年經濟前景表達信心，另高達92%的受訪企業表示，計畫在2026年在台投資，對台灣市場仍抱持高度信心， 投資意願穩定。

商會指出，儘管台灣被國際視為地緣衝突熱點，本次調查顯示，多數受訪的國際企業在風險意識提升的同時，已同步強化營運準備與持續運作規劃，並維持對台投資的承諾，以轉為長期且正向的韌性紅利。

《2026 商業景氣調查》指出，高達92%的受訪企業表示，計畫在2026年維持或增加在台投資，顯示即便面對地緣政治不確定性、全球貿易環境變化與關稅制度調整，企業對台灣市場仍抱持高度信心， 投資意願持續穩定。

調查指出，在台美商對台灣經濟展望維持正向，82%的受訪者對未來12個月台灣經濟前景表示有信心，對未來3年的信心比例更進一步提升至 84%。

企業營運表現方面，82%的受訪者對 2026 年營收成長前景具信心，83% 對未來三年維持正面看法。此外，84%的企業在2025年回報營收持平或成長，主要來自先進製造、半導體與AI相關供應鏈的需求。

調查指出，AI與物聯網(IoT)投資明顯升溫，2025年實際投入AI與物聯網的企業比例達28%，明顯高於先前預期。展望2026年，32%的受訪者計畫持續加碼相關投資，顯示企業對台灣科技發展潛力的長期看好。

地緣政治風險方面，調查指出，國家安全與兩岸關係仍為企業關注的主要風險。然而，實際營運衝擊仍屬可控，僅7%的受訪者在2025年回報出現重大營運中斷，另有35%表示未受到任何影響。相較於撤出市場，46% 的企業選擇強化營運持續計畫，以因應外在不確定因素。

深化美台經貿合作方面，近期台美對等貿易協定(ART)敲定，後續將送交立法院審議通過。79%的受訪者認為，美台雙邊貿易協定對其業務發展相當重要，另有76%指出，完成避免雙重課稅協定同樣關鍵，反映貿易與稅務政策在投資決策中的影響日益提升。

台美商會總結，調查結果顯示，多數國際企業仍維持在台投資計劃，並加強營運準備與持續性措施。儘管地緣政治仍存在不確定性及貿易碎片化，台灣具備穩健的經濟基本面，以及其在全球科技與供應鏈中的關鍵角色，仍是企業投資決策的重要考量。

《2026 年商業景氣調查》自2025年11月18日至12月21日進行，共回收411家符合資格會員企業中的 206 份 問卷，回收率為50%。

