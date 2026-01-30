逾80年人權歷史記憶 白色恐怖受難者施水環家屬捐贈女學校卒業紀念冊

白色恐怖政治受難者施水環與母親合影。 圖：國家人權博物館提供

[Newtalk新聞] 白色恐怖政治受難者施水環的孫姪陳建良，29日捐贈1942年台南家政女學校卒業紀念冊予國家人權博物館，由館長洪世芳代表接受，該冊記錄施水環於受難前在校學習的歷程，是見證其青春歲月與生命軌跡的重要文物，也是家人緬懷摯愛的女兒、妹妹與長輩的珍貴遺物，更是彌足珍貴的人權文物，讓世人得以看見在白色恐怖時期被迫噤聲、失語的女性政治受難者歷史。

施水環，1926年生，曾就讀台南家政女學校（今國立台南家齊高級中等學校），1942年畢業，進入台北電信局服務。1954年因「台灣青年民主協進會吳麗水等案」遭到逮捕，被指控曾於1948年7、8月間參與「台灣青年民主協進會」，結識錢靜芝、丁窈窕等人，以及1952年其弟施至成捲入「台大工學院支部案」時，基於親情協助藏於宿舍，經台灣省保安司令部軍法合議庭判處施水環等人「意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行」，各處死刑、褫奪公權終身，全部財產除酌留其家屬必需生活費外均收沒，並於1956年7月24日執行槍決。

據陳建良透露，長年以來，其阿嬤（施水環姊姊）經常緊盯家門口，深怕又會有家人被情治人員帶走，甚至直到近年，熟識多年的鄰居才透露，過往曾受情治單位委託監視家中動態並定時回報。

國家人權博物館於2024年建置完成「國家人權記憶庫」，並持續擴充內容，作為人權教育、研究及推動轉型正義的重要基礎檢索平台。2025年經與施水環孫姪陳建良聯繫並親赴拜訪，獲悉屬施水環重要個人物品的1942年台南家政女學校卒業紀念冊，長年由前輩母親與姪子(即陳建良之父陳正宏)悉心珍藏，是家族寄託追憶的重要文物。人權館積極協助將這些與施水環相關的珍稀照片文物進行數位化，提供高解析檔案予家屬及館方共同留存，家屬並授權該館研究及推廣運用。

人權館指出，洪世芳親赴台南陳宅拜訪致意，感謝陳建良將保存逾80年的珍稀文物提供人權館進行數位保存及運用。陳建良表示，他深刻感受人權館長年致力於人權文物之保存、研究與展示，且對於政治受難者及其家屬的關懷與陪伴，為家屬帶來心靈撫慰，經審慎思量，決定捐贈這本紀念冊予人權館，期盼施水環的生命故事能讓更多人看見、理解，也希望該紀念冊在專業典藏空間中獲得妥善保存、研究與教育推廣，藉由文物與社會大眾分享這段歷史。

人權館表示，政治受難者家屬捐贈的文物，承載著台灣人權歷史的重要記憶，每一件文物皆是政治受難者生命故事的縮影。陳建良捐贈施水環相關文物及其數位化成果，見證女性政治受難者的人權記憶，未來將作為人權史料研究、典藏、出版與教育推廣之用，期盼透過這些珍貴史料，讓社會大眾深入理解台灣人權歷史的發展，共同鞏固民主與人權的根基。

施水環任職台北電信局時期與姪子陳正宏(即捐贈者陳建良之父)於交通部台灣電信管理局門口合影。 圖：國家人權博物館提供

施水環紀念冊個人照。 圖：國家人權博物館提供

施水環孫姪陳建良(左)與國家人權博物館館長洪世芳(右)合影。 圖：國家人權博物館提供

紀念冊中施水環(照片中低頭打字者)於打字機社與社團成員合影。 圖：國家人權博物館提供