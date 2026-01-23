逾85%贊成 玉山金股臨會通過併購三商壽

▲玉山金控股東臨時會今（23）通過以股份轉換方式，取得三商美邦人壽全部股權，合併後資產規模將由新台幣4.2兆元躍升至6兆元，將躋身台灣上市前5大金控之列。（圖／玉山金提供）

[NOWnews今日新聞] 玉山金控今（23）日召開股東臨時會，討論合意併購三商美邦人壽案，共計超過7成已發行股份總數出席，歷時近1個半小時，最後以出席股數85.91%通過合併案，包含Norges Bank等重量級主權基金及投資機構亦對這次併購展現高度支持。玉山金下一步將進行員工安置計畫，並盡速向主管機關遞件申請，於獲准後訂定合併基準日，依規完成合併程序。

玉山金與三商壽去（2025）年11月通過雙方合意併購，玉山金將以股份轉換方式取得三商壽全部股權，換股比率為每1股三商壽股票換發玉山金0.2486股。此換股比例是以過去60個交易日玉山金平均股價32.99元為基準，換算後每股8.2元、總價約483億元。合併後，三商壽約9萬名股東將轉為玉山金股東，持股約8.3%，三商投控則持股約2%，躍居第3大股東。

三商壽今日也同步召開股東臨時會，討論跟玉山金股份轉換案，包括董事長翁肇喜、副董事長許瀞心、總經理陳宏昇皆出席，股東出席率65.74%，最後投票結果90.53%贊成通過合併案，整場股東會不到20分鐘就結束。

玉山金2025年全年獲利342.9億元，較去年同期增加31.5%，每股稅後盈餘（EPS）為2.12元，均創歷年同期獲利新高。在三商壽加入補齊壽險拼圖之後，玉山金資產規模將由新台幣4.2兆元躍升至6兆元，正式躋身台灣上市前5大金控之列，完備「銀行、保險、證券」3大業務獲利引擎，強化台灣金融業的地位與競爭力，厚植邁向亞洲與國際的戰略實力。

玉山金董事長黃男州表示，玉山金併購三商壽不僅是規模的擴張，更是經營結構的重要升級，玉山金將走向多引擎平台，目標3年內讓三商壽體質更健康、營運更具活力，包含透過營運管理、投資與資產負債管理及資本管理3大核心方向，提升經營體質與獲利品質。

在金控整體綜效部份，黃男州強調，玉山金將透過子公司間的顧客導流、通路資源整合，大幅提升零售顧客數與產品滲透率，為財富管理業務帶來強勁成長動能；另將結合集團投研經驗與金融科技實力，提升金控資產配置效益與營運效能。

展望未來，玉山金強調，將繼續秉持「誠信正直以及高標準的公司治理」、「專業經理人經營」等不變的經營理念，並以「銀行為主體的金控公司」為核心方針，為股東、顧客及員工創造長期價值，強化台灣金融業的地位與競爭力，朝「亞洲的玉山、世界的玉山」的目標大步邁進。

