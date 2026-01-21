逾86%民眾滿意住家和社區治安 刑事局：持續精進

（中央社記者黃麗芸台北21日電）中正大學今天公布警察維護治安滿意度調查，逾86%民眾滿意住家和社區治安，78.72%滿意警察維護治安工作且創近5年新高；刑事局說，將持續精進，全民的支持是警察堅實後盾。

國立中正大學犯罪研究中心今天舉行「民眾對警察維護治安工作滿意度調查發表會」，包括犯罪防治學系暨研究所特聘教授楊士隆、犯罪防治學系暨研究所教授兼教育學院長鄭瑞隆、犯罪防治學系暨研究所教授兼犯罪研究中心執行長許華孚，及犯罪防治學系教授兼系主任陳巧雲出席說明。

許華孚說明，本次調查結果在「住家與社區治安狀況的觀感」上，有86.35%的民眾感覺住家附近安全，多數民眾對於自家附近安全度具有相當信心與肯定；然而，對整體治安狀況觀感僅有48.56%民眾認為當前治安良好，主因受媒體報導負面新聞居多受影響。

他表示，觀察近3年整體皆呈現穩定正向評價，顯示國民對於落實公共安全的評價給予肯定；這次調查民眾對「警察維護治安工作」的滿意度為78.72%，為近5年新高。

許華孚分析，提供民眾舉家外出住居安全維護及護送民眾鉅額存領款的「便民服務措施」最受民眾認同，達9成以上肯定；對於警察機關在重要節日及假日協助維護民眾交通及搭乘大眾運輸安全勤務，以及對於警察出動快速打擊犯罪部隊以遏止聚眾鬥毆事件等作為，也獲逾8成以上滿意。

鄭瑞隆表示，這份調查是在北市隨機殺人案發生前所進行，對於民眾自我滿足度是否會有假性安全，可見仍有潛在隱憂，像是民眾在公共空間活動有無注意到自身安全維護的責任，甚至對於警察阻止犯罪（詐騙）被害還會苛責，認為警方雖然戮力維持治安，但民眾也要有維護社會治安和自身安全的基本責任。

他提到，在交通、打詐及毒品部分仍有努力空間，雖然近年詐騙案件數和金額都有下降，但仍有民眾被騙，警察已經極為緊繃，認為金融業控管和網路平台業者的責任應在施政平衡中被看到，警察是屬於被動式偵查，警政署未來也會導入AI偵查，但詐騙金流斷流很重要，仍需靠未來科技和民眾提升防詐認知。

中正大學犯罪研究中心針對民國114年民眾對警察重點施政作為滿意度進行「手機調查」研究，調查期間為114年12月11日至17日，訪問台灣本島及離島地區（澎湖、金門、馬祖）設有戶籍且年齡在18歲以上的成年民眾。實際取得有效樣本3000人，在95%的信心水準下，全體18歲以上受訪對象抽樣誤差最大為正負1.79%。

對此，刑事局也透過新聞稿回應表示，調查結果可見民眾對於警察機關維護社會治安的努力給予肯定與認同，尤其在「住家治安」和「警察維護治安工作」方面；此外，首次列入調查的「警察努力打詐之表現」及「暑期保護青少年青春專案」項目，滿意度分別為64.99%及74.15%，也顯示民眾對於警察機關各項施政表現多持正面肯定。（編輯：黃名璽）1150121